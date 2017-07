Basha: Shitblerja e votës nuk u arrit të ndalej

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, bashkëbisedoi me demokratë të Gjirokastrës, Tepelenës, Memaliajt, Përmetit e Këlcyrës. Basha theksoi se mazhoranca e sotme është fryt i deformimit të vullnetit të qytetarëve, kryesisht falë shitblerjes së votës, një skemë që kishte kohë që ishte vënë në jetë. “Me fillimin e fushatës ju gjetët një terren tërësisht të helmuar dhe të minuar nga aktiviteti i kundërshtarit i cili në shumë raste prej javësh dhe muajsh kishte kryer kapjen dhe nënshtrimin e votuesit përmes shitblerjes së votës dhe kishte vënë në funksion të kësaj gjithë makinerinë e presionit të pushtetit dhe të bandave. Në këto kushte, njësoj si në vitin 1991 peshorja ishte e prishur. Në njërën anë ishte rreshtuar pushteti, shteti, administrata, institucionet, policia, bandat me paratë e tyre, lekët e korrupsionit, përqindjet e tenderëve dhe koncesioneve, të gjitha mediet, nga ana tjetër, e vetmja palë, e vetmja parti që doli para shqiptarëve pa aleancë me krimin, nuk u përlye në shitblerje votash dhe ofroi një program politik për hallet e shqiptarëve, ishte Partia Demokratike”, tha Basha. Ai tha se kreditë morale që ka treguar PD-ja në këto zgjedhje, dhe 450 mijë shqiptarët që zgjodhën këtë rrugë, janë një burim frymëzimi për ecjen përpara.