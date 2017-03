Basha: Rama dhe Tahiri krijuan “Republikën e Drogës”

Kreu i opozitës Lulzim Basha zhvilloi sot një tjetër bashkëbisedim me qytetarët për problemin e drogës që sipas tij ka mbuluar vendin. Basha bëri përgjegjës ministrin Tahiri dhe kryeministrin Rama. Sipas tij kjo dyshe krijoi “republikën e drogës”.