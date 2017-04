Basha paralajmëron Ramën: Tani po të drejtohem drejtpërdrejt për të të thënë se…

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha thotë se deklaratat e ditëve të fundit të kryeministrit Edi Rama kanë qenë përçarëse dhe përçmuese ndaj shqiptarëve. Basha në një status në Facebook i bën thirrje kreut të qeverisë që të heqë dorë nga kërcënimet dhe mos të kërkojë të përçajë shqiptarët.





Edhe më herët në një bashkëbisedim me artistët në çadrën e protestës, Basha tha se shqiptarët nga Vermoshi në Konispol, nga Korça në Durrës, demokratë e socialistë janë të bashkuar në kauzën e tyre për zgjedhje të lira e të ndershme.





“Deklaratat e ditëve të fundit të Edi Ramës për qëndresën e qindra mijëra shqiptarëve kundër qeverisë së tij kanë qenë përçarëse dhe përçmuese ndaj tyre. Në emër të tyre i drejtohem drejtpërdrejt Edi Ramës: