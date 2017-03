Basha nxjerr listën me 15 "kriminelët" e qeverisë

Me anë të një video të postuar në faqen e tij ne rrjetin social facebook, kreu i opozitës, Lulzim Basha ka publikuar listën e 15 "kriminelëve" të qeverisë Rama.





Mes tyre shohim edhe dy emra nga LSI.





Me anë të statusit të tij në facebook Basha shkruan: “Edi Rama erdhi në pushtet së bashku me krimin dhe po kërkon ta mbajë pushtetin së bashku me krimin.#NgrihemiBashke për #ZgjedhjeTeLira”.





Për pushtet Edi Rama u lidh me kriminele

Arben Ndoka- Deputet/ Trafik njerëzor dhe prostitucion

Armando Prenga- Deputet / Prostitucion dhe tentativë për vrasje

Mark Frroku-Deputet/ vrasja

Elvis Roshi-kryetar i Bashkisë Kavajë/ Përdhunim të të miturave në grup dhe trafik droge

Artur Bushi- kryetar i Bashkisë Krujë/ Trafik Dorge

Tërmet Peçi- kryetar i Bshkisë Tepelene/ Organizim grupi kriminal

Artur Bardhi-kryata i Bashkisë Kurbin/ tRAFIK droge dhe prostitucion

Fredi Kokoneshi-kryetar i Bshkise Divjakë/ Trafik droge dhe prostitucion

Gledion Rahovica-deputet/ Prostitucion dhe trafik droge

Shkëlqim Selami-deputet i LSI-së/ Prostitucion dhe deklarim të rremë

Martin Cubi- kryetar i PS SHKODER për fshatrat / vrasja

Gentian Daja- kryetar i PS Kavajë/ Trafik droge dhe prostitucion

Klement Balili-drejtor Rajonal i Transportit Sarandë/ Trafik ndërkombëtarë drogë

Abedin Oruçi-kryetar i qarkut Kukës/ Prostitucion