Basha: Nuk tërhiqemi pa largimin e Ramës pavarësisht nga ata që flasin nga maja e thanës

Kryedemokrati Lulzim Basha ka theksuar sërish sot se opozita nuk tërhiqet deri në largimin e kryeministrit Edi Rama nga karrigia kryeministrore. Thirrja e tij ka qenë edhe për kritikët dhe kundërshtarët shqiptarë apo ndërkombëtarë qofshin.





“S’kemi kërkuar ta përmbysim me revolucion, kemi vetëm kërkuar të largohet si shenja minimale e përgjegjësisë për ku i ka sjellë shqiptarët dhe vendin. Ta harrojë çdokush pavarësisht se nga maja e cilës thanë flet se ne do të tërhiqemi pa largimin e Edi Ramës nga karrigia kryeministrore, ky është kushti për zgjedhje të lira dhe të ndershme”, deklaroi Basha në çadrën e protestës.





Ai hodhi akuza ndaj qeverisë për lidhje me drogën dhe tha se për 2.5 tonë lëndë narkotike policia nuk ka mbajtur protokoll pasi nuk i ka asgjësuar por i ka trafikuar.