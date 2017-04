Basha: Njeriu që i bëri elozhe Ramës në Cakran kultivuesi më i madh i kanabisit

Pak orë pasi një simpatizant i deklaruar i PD-së i bëri thirrje Lulzim Bashës të takonte kryeministrin Edi Rama dhe të dilte nga çadra e protestës, vjen edhe reagimi nga kampi opozitar.





Kreu i PD-së Lulzim Basha ka publikuar një mesazh nga një qytetar dixhital i cili e identifikon banorin si një trafikant hashashi dhe zaptues pronash.





STATUSI I BASHËS

Njësoj si Ramizi me Vullnetarët e Enverit në ditët e fundit të regjimit edhe Rama me Vullnetaret e Hashashit në ditët e fundit të Republikës se Vjetër: