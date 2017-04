Basha: Me reformë pa zgjedhje të lira, gjyqtarë e prokurorë do përfundojnë si Borselino e Falkone

Kryetari i opozitës Lulzim Basha ka sjellë një shembull domethënës për të ilustruar atë që mund të ndodhë nëse opozita pranon reformën në drejtësi pa zgjedhjet e lira dhe demokratike: Fatin e dy gjykatësve të famshëm italianë Paolo Borsellino dhe Giovanni Falcone që u vranë nga mafia.





“Ta zëmë për një moment me të vërtetë se reforma në drejtësi nuk ndodh ashtu si e ka projektuar Edi Rama për pushtetin e tij dhe ne ia dalim të zgjedhim gjyqtarë e prokurorë të ndershëm. Po çfarë ndodh nëse nuk kemi zgjedhje të lira e të ndershme nëse nuk e shkëputim politikën nga krimi?! Këta do të vihen në shenjestrën e krimit dhe politikanëve të korrupturr dhe do të kenë fatin e Borselinos e Falkones që në luftë me mafian gjetën vdekjen.