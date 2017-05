Basha me Ramën/ Meta shkon në zyrën e Berishës

Ndërkohë që Edi Rama është i zënë me Lulzim Bashën në Pallatin e Kongreseve duke detajuar marrëveshjen, Ilir Meta ka shkuar në zyrën e Sali Berishës. Nuk dihet përse ish kreu i LSI-së dhe presidenti i votuar ka shkuar të takojë Sali Berishën, por këmbëngulja e Ramës për ta bërë marrëveshjen kokë me kokë me Bashën, pa praninë e kryetarëve të tjerë të partive aleate, mund të ketë nxitur dyshime shqetesuese tek Meta.