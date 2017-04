Basha: Ja pse nuk ikën Rama nga pushteti

Kryeopozitari ka deklaruar gjatë bisedës me Blendi Fevziun arsyen se përse Edi Rama nuk largohet nga pushteti që sipas tij është i lidhur me krimin.

"Rama nuk ikën nga pushteti pasi ai është lidhur me krimin, ësht i lidhur me drogën, sot i gjith vendi është kanabiëuar dhe fajtori është vetëm ai dhe ka vendsur që të prish zgjedhjet, siç ndodhi dhe me zgjedhjet në Dibër" u shpreh Basha

Kur u pyet se nëse ky qëndrim që opozita po mban do prish mardhënien dhe me ndërkombëtërët Basha është shprehur plot bindje, jo pasi dhe ndërkombëtarët ashtu si dhe opozita kërkojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe janë pro dekriminalzimit.