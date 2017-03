Basha: Ja ç'është qeverisja fasadë e një vendi dhe kush fshihet prapa saj

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha, ka shpjeguar qartë sot në çadrën e protestës se çfarë është qeverisja fasadë e një vendi, si kjo e Edi Ramës: “Polici me rroba të reja dhe makina me ngjyra të reja e prapa tyre, - tha Basha, - baronët e drogës me Kryeministrin që hanë bashkë dhe e kanë shndërruar vendin në kanabistan. ”





Kreu i opozitës tha "se qeverisja fasadë e ka bërë vendin hambar droge dhe ka çuar në shpunësimin e shqiptarëve dhe i ka kthyer mediat në shërbim të fasadës. Demokraci fasadë, ekonomi fasadë, qeveri fasadë dhe tani duan edhe zgjedhje fasadë. Po ashtu duan edhe opozitë fasadë që t’i bëjë fresk, qeverisë hajdute të Edi Ramës.





Por fasada nuk është vetëm simbol i gënjeshtrës, por edhe i vjedhjes. Se prapa fasadës ka një tavolinë ku bashkohen pushtetarë të korruptuar. Kjo që them bazohet në fakte dhe shifra konkrete.





Ramën e keni dëgjuar në premtime të pambajtura, tek justifikohet kur e pyesin: Ku e ke rrugën, ujësjellësin, shëndetësinë falas….? Dhe e keni dëgjuar derisa ju janë topitur veshët duke thënë “s’ka lekë, s’ka lekë, s’ka lekë!”





Bie shi dhe përmbytet Tirana, Durrësi, Vlora, sepse fasada nuk do t’ia dijë për vepra inxhinjerike, punë të vërtetë sepse ajo kushton para. Po ato para Rama nuk i ka për investime, por për xhepat e tij. Qytetarëve iu shet fasadën dhe paratë i ndan me një grusht njerëzish të korruptuar.





Fasada është vetë hajdutëria e republikës së vjetër me në krye Kryeministrin aktual.





Përtej fasadës “po bëjmë shtet” ndodhet e vërteta e shtetit të dështuar dhe të falimentuar të Edi Ramës, shtetit më të kriminalizuar të Edi Ramës.





Polici me rroba të reja dhe makina me ngjyra të reja dhe prapa tyre, baronët e drogës me kryeministrin që hanë bashkë dhe e kanë shëndrruar vendin në kanabistan. Kjo fasadë mbetet thelbi i propagandës së Edi Ramës.





Ai ka lidhur kontratë me firmat më të njohura këtë propagandë, si me Toni Bler dhe me Soros për të mbrojtur krimin në pushtet.





Janë mediat e paguara nga konsulentët e paguar shtrenjtë me paratë e taksapaguesve që trumbetojnë reformat e Edi Ramës.





Ky ka qënë realiteti deri pak kohë më parë. Por asgjë nuk nuk është më si më parë që nga 18 shkurti dhe asgjë nuk do të jetë më sepse qytetarët po marrin në dorë, fatet e tyre.





Fasada është shkërmoqur para syve të shqiptarëve.





Mesazhet që po vijnë nga gjithë bota janë mesazhe inkurajimi për protestën tonë dhe qëllimin tonë final, zgjedhje të lira dhe të ndershme.