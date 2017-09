Basha ia thotë në sy: “Nuk të lejohet hyrja në SHBA”. Ja reagimi i Ruçit

Në fjalën e tij në parlament ditën e sotme, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka bërë një përmbledhje të mandatit të parë të qeverisë Rama në këto 4 vite.





Mes të tjerash Basha nuk i kurseu akuzat në drejtim të Ruçit në Parlament duke shtuar se është ndaluar “që nga 2005 të hyjë ne SHBA”. Ndërkohë, Ruçi nuk i ktheu asnjë përgjigje Bashës.





Lideri opozitar e akuzoi kryeministrin se s’mbajti asnjë premtim nga ato që dha në 2013-n, për 300 mijë vende pune, shëndetësi falas, hapje negociatash me BE.







Lulzim Basha gjithashtu e akuzoi Ramën se qeveria e tij është lidhur pashmangshmërisht me bandat e krimit duke e mbushur vendi me drogë.





“Para 4 viteve Rama erdhi këtu si kryeministër, shpalli 300 mijë vende pune, rend e siguri, shëndetësi falas, hapje negociatash me BE dhe premtime të tjera. Dje pas 4 vitesh rikthehet pa mbajtur asnjë premtim. Ti si kryeministër nuk dhe kurrë llogari. Të gjithë e dinë, se nëse zgjedhjet do të ishin të lira, nuk do të ishe sot aty.





Për mua dhe opozitën është ora të bëjmë bilancin e munguar. Rama1 është qeveria e parë që nuk solli asnjë arritje, fati ishte që Brukseli miratoi programin e Berishës. 4 vite asnjë zhvillim, por janë bërë hapa mbrapsht, pasi disa qeveri europiane po mendojnë kthimin e vizave për shqiptarë. Rama1 është qeveria që ka marrë borxhin më të madh publik në histori. 3 mld dollarë borxh në 4 vite. Krijoi borxhe të reja ndaj biznesit shqiptar, gati 300 mln euro. Rama1 është e para qeveri që nuk ka bërë asnjë investim në transport.