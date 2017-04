Basha i përgjigjet deklaratës së Ramës: Dialog pa pazare dhe për zgjedhje te lira, po. Por ...

Kreu i PD-së Lulzim Basha nga ‘çadra e lirisë’, që është ditën e 47-të të protestës, ka përsëritur edhe njëherë qëndrimin për t’i shkuar deri në fund qëllimit të saj, deri në realizimin e kërkesës për qeveri teknike, ndërsa iu përgjigj edhe ftesës së mbrëmshme të kryeministrit Rama për tu ulur në një tryezë dialogu.





“Nëse do ketë dialog politik ky nuk do kthehet kurrë në një pazar të pisët të disa politikanëve të opozitës dhe mazhorancës, por do jetë dialog politik për zgjedhje të lira dhe të ndershme”, – thotë ai