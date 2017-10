Basha i del në mbrojtje biznesit të vogël: Nga nesër, unë dhe PD do fillojmë…

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët ka njoftuar se duke filluar nga dita e nesërme, ai dhe përfaqësuesit e forcës politike që ai drejton, do të nisin një tur takimesh për pasojat që do të sjellë vendosja e TVSH-së mbi biznesin e vogël.





Basha tha se nga nesët do të fillojnë takimet me përfaqësues të biznesit të vogël për të dëgjuar shqetësimet e tyre.





“Që nesër unë dhe PD do të nisim tur takimesh për vendosjen e TVSH mbi biznesin e vogël. Do rriten çmimet për konsumimin e qytetarëve, do futet në krizë biznesin e vogël dhe efekti i tretë do të jetë fatura e tatimeve, 150 mijë lekë kosto shtesë për cdo biznesë për kontabilitetin”, tha Basha.