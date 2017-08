Basha hesht, sherr në PD për listën e qeverisë së PS-së

Kryetari demokrat vijon të mungojë në daljet publike dhe qëndrimet për zhvillimet politike. Selia blu në kaos





Lulzim Basha vazhdon të heshtë dhe të mos japë asnjë koment apo qëndrim për zhvillimet e fundit politike, ku spikat diskutimi për qeverinë e re të kryeministrit Edi Rama. I larguar me pushime vetëm disa ditë pas rikonfirmimit në krye të PD-së në garën e 22 korrikut, Lulzim Basha është shfaqur rrallë me qëndrime politike gjatë gushtit. Kjo heshtje vijon edhe në këto ditë kur po shtohen gjithnjë e më tepër ethet për përbërjen e qeverisë së re. Ndërkohë nuk ka munguar një tjetër “provokim” politik, ai i trajtimit në media të mundësisë së përfshirjes së një përfaqësueseje të opozitës në kabinetin “Rama 2”. Emri i Majlinda Bregut është trajtuar nga media, referuar burimeve politike, si ministre e Shtetit për shqiptarët në botë apo ndoshta edhe në postin e ministrit të Jashtëm, që duket se do të lihet i lirë nga Ditmir Bushati. Si ish-ministër i Jashtëm, Basha nuk ka rezervuar asnjë koment as për mbledhjen e kryeministrit me ambasadorët e Shqipërisë dhe akuzat e forta që Rama hodhi në drejtim të diplomatëve shqiptarë. Ndërkohë, ende mbetet i paqartë plani politik i opozitës në mandatin e ri që do të nisë në fillim të shtatorit. Deputetët e zgjedhur të PD-së më 25 qershor kanë zhvilluar vetëm një mbledhje me kryetarin Basha, ndërsa nuk ka asnjë konfirmim se cili do të jetë kryetari i grupit parlamentar apo zëvendëskryetari i Kuvendit, që i takon opozitës. Në të njëjtën kohë është paralajmëruar edhe një proces reformues brenda Partisë Demokratike, që ende është i paqartë se si do të zhvillohet.





