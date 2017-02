Bankers-Soros, vazhdojnë shkatërrimet në Zharrëz, banorët përsëri në grevë urie, “Rilindja” i mashtron

Vjollca KUTA





Firmat aksionare të lidhur me shtetarët, po masakrojnë banorët dhe zonin e naftës me shpërthime të paligjshme nëntokësore





Policia rajonale, ka bërë shumë shoqërime e ndalime të banorëve protestues të Zharrëzës për “prishje të qetësisë publike”, për hapje kanali që pengon makinat e “Bankers” të futen në kantier, por nuk po ndalon asnjë batakçi të “Bankers” dhe “Soros”, që po shkatërrojnë me shpërthime të paligjshme nëntokësore një qendër të banuar dhe një zonë naftë-mbajtëse gjigante





Nisur prej këtij mashtrimi, shkatërrimi dhe shpërfilljeje të “Rilindjes” e për më tepër prej presionit policor rajonal, qysh prej 3 ditësh, një grup banorësh në Zharrëz, janë futur përsëri në grevë urie me një kërkesë ligjore: Dëmshpërblim për dëmet e shkaktuara dhe largim të bandës mafioze “Bankers-Soros” nga kjo zonë