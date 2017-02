Balla: Gjyqtarët që nuk kanë kaluar vetting-un, jo në listat e kandidatëve

“Propozojmë që çdo gjyqtar apo prokuror që nuk ka kaluar përmes procesit të vetting-ut, por është dorëhequr, apo që nuk ka përfunduar procesin e vlerësimit, nuk mund të përfshihet në listat e kandidatëve të partive për zgjedhjet e 18 qershorit”.





Ky është propozimi që bëri socialisti Taulant Balla në emër të grupit parlamentar socialist. Balla theksoi se “ne propozojme që do të konsiderohen në detyre ata që pavarësisht dorëheqjes, nuk i janë nënshtruar procesit të deklarimit”.





“Propozimi që do të depozitojmë sot ka të bëjë me një shtesë në Kodin Zgjedhor që parandalon përfshirjen në listat e kandidatëve ata që nuk e kanë bërë vetting-un ose që procesi i vlerësimit nuk ka përfunduar”, tha Balla.