Avokati i Popullit: Lista emërore për organet e Vetingut

Lista me emrat e qytetarëve, të cilët kanë shprehur interesin për të marrë pjesë në organet e Vetingut sapo është

publikuar në faqen zyrtare të Avokatit të Popullit avokatipopullit.gov.al

Avokati i Popullit mbështetur në nenin 7, pika 5, të ligjit 84/2016 “Për rivleresimin kalimtar të gjyqtarëve dhe

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, pasi konsultimin me ONM-nedo të hartojë

një listë me kandidatët të cilët plotësojnë kriteret formale, për secilin

pozicion dhe një liste me kandidatët të cilët nuk i plotësojne këto kritere.

ONM do të monitorojë këtë proçes duke pasur akses të plotë në dokumentacionin e

të gjithë aplikanteve.

Listës emërore që po publikojmë do t’i shtohen edhe emrat e personave që kanë

shprehur interesin përmes zyrave postare brenda datës 09 Shkurt 2017.