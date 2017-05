Analiza e Lubonjës/ Nëse do të kishte zemërim popullor protesta do të ishte ndryshe

Analisti Fatos Lubonja thotë se ndryshe nga shqetësimet e ngritura gjatë ditëve të fundit protesta e opozitës në qenjdër të Tiranës ka qenë e qetë dhe pa incidente. Megjithatë sipas sipas Lubonjës, në protestë nuk u vu re zemërata popullore.





“Këndvështrimi i përgjithshëm është se kur dëgjoj analizat para Bashës, ndaj analizën dhe shqetësimin që shprehin ata për gjithë ato gjëra që tashmë janë bërë sindroma e njohur e Shqipërisë. Do doja më shumë njerëz që të protestonin. Mendoj se përgjithësisht në sheshin që pamë, janë ende njerëzit që janë më shumë të lidhur me PD në një mënyrë apo një tjetër. Mendoj se ka një frustrim të madh nga ana e opozitës së do të bëjë gjëra të dhunshme e populli nuk shprehet dot. Kujtojmë se edhe në vende të tjera ka pasur protesta të dhunshme. Edhe në Greqi ka pasur protesta të tilla. Po në vendet e tjera policia e rendi nuk janë të qeverisë. Nëse do kishte vërtet një zemërim popullor atje, situata do ishte ndryshe”, - u shpreh Lubonja.





I pyetur “A është në rrugën e duhur PD me Bashën?” dhe “A duhet të vijojë Basha në krye të PD”, analisti Lubonja tha se ky vendim u takon demokratëve.





“Demokratët i dinë vetë qëllimet e tyre. Ata i kanë llogaritur manovrimet e duhura për ta rrëzuar këtë qeveri dhe për të marrë pushtetin. Për këtë mund të ketë kritika të ndryshme për Bashën. Por nëse Basha ka një model tjetër sesi mund të arrijë kërkesat e protestuesve, dhe te zgjedhjet e lira e të ndershme, është tjetër gjë.