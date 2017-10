Akuzat ndaj deputetit Aqif Rakipi, PDIU thirrje Bashës: Mos vazhdo me propaganda të komunizmit

Partia Drejtësi, Integrim dhe Uniteti ka reaguar lidhur me deklaratat që bëri sot Partia Demokratike për deputetin e saj, Aqif Rakipi.





Sipas PDIU-së, kreu i PD-së Lulzim Basha kërkon që dramën e humbjes së zgjedhjeve në Elbasan, ndërsa kërkon ta transferojë diku tjetër vëemendjen. Mes të tjerash, PDIU thekson se deputeti Rakipi nuk është i dënuar dhe se nga Prokuroria kanë deklaruar se nuk ka të dhëna për implikimin e tij.