Vangjush Saro: Një histori me “grupe armiqësore”

“Është një mundim për mua të rrëfej, është një mundim që të hesht, sidoqoftë është një mjerim.” Eskili. “Prometeu i lidhur”





Është e kuptueshme që formacionet politike kërkojnë besim, njëmendësi, unitet etj. Por t’i cilësosh të tjerët armiq, të “blerë”, t’i shtysh tutje, për të mos humbur pushtetin, fiksimet, rrethin e ngushtë të ndjekësve, duke praktikuar në këtë rast autoritarizëm, kjo nuk ka asgjë të përbashkët me demokracinë dhe luajalitetin politik.