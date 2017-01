Tenderët futen me ligj, në rrjetën e monopolit të dy ministrave, 2873 institucionet nuk kanë kompetencë

Arjan ZADRIMA





Skenari për të vjedhur/ Ligjet, VKM-të, urdhrat për Prokurimin Publik, janë ndryshuar 43 herë në 43 muajt e “Rilindjes”









Por jashtë këtij ligji është lënë Ministri i Shëndetësisë, i cili i zhvillon tenderët “i pavarur”, madje edhe tenderët për shiringa e pambuk nëpër infermieritë e fshatrave dhe të gjithë tenderët, zhvillohen prej një komisioni të caktuar nga ministri Beqja dhe çdo qindarkë tenderimi, komandohet dhe u paracaktohet firmave klienteliste që paracakton ministri, sidomos në koncesione dhe blerje ilaçesh ku qarkullojnë miliona euro në muaj