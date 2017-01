Shteti nënshtrohet nga trafikantët e kabanisit

Alarmohet Greqia, 34 ton drogë në pritje të kalimit të kufirit. Deutsche Welle: Shqipëria është "Kolumbia" e Evropës për drogë





Dojce Wella: Shqipëria është “Kolumbia” e Evropës për drogë







Kryeministri Rama dhe Ministri i brendshëm, Saimir Tahiri kanë deklaruar, se qeveria dhe Policia e Shtetit kanë luftuar me sukses kultivimin e kanabis në Shqipëri, sidomos, duke marrë si pikë referimi suksesi Lazaratin. Mirëpo, gjatë 2016, kultivimi i kanabis u shtri në të gjithë Shqipërisë, aq sa kultivimi i kanabis në Shqipëri u fenomenizua në “Lazaratizmin në gjithë Shqipërinë”. Mirëpo, ndërsa media pranë qeverisë dhe policia e Shtetit jepnin buletine lajmesh të përditshme, për zbulimin dhe asgjësimin e mijëra bimëve kanabis në ditë, aq sa kryeministri Rama në muajin shtator deklaroi që Policia e Shtetit shkatërroi dhe asgjësoi 99,8 % të bimëve të kultivuara. Mirëpo, një realitet tjetër ndodhi disa javë më pas, si për të përgënjeshtruar shifrat e kryeministrit. Dhjetëra dhe qindra tonë kanabis të përpunuar, të ardhura nga Shqipëria, po kapen përditë nga Italia dhe Greqia. Shumë media botërorë e kanë cilësuar Shqipërinë si vendi kryesor i kultivimit të Kanabis në Europë. Ndërsa media kryesore gjermane Dojçe Welle, reportazhin e fundit nga Shqipëria e cilëson Shqipërinë si “Kolumbia” e Europës për kultivimin dhe trafikimin e kanabis.

Nga Tirana Lindita Arapi, Dhimitra Kiranudhi



Shqipëria është shndërruar në një qendër të prodhimit dhe të trafikimit të kanabis. Policia e Shtetit (të Shqipërisë) e ka të pamundur që të kontrollojë situatën dhe lufta për të luftuar trafikimin e tregtimin e lëndëve narkotike është e humbur. Fushëpamja e qytetit Rrëshen i ngjan braktisjes. Rrugë të baltosura, fabrika të braktisura e të shkatërruara, shtëpi të varfra. Kur perëndon dielli dhe errësira mbulon gjithçka, 2 gra prishin heshtjen e tyre, pavarësisht frikës. Para pak kohësh, punuan në një “fabrikë” të jashtëligjshme të përpunimit të kanabis, përpara se ta shkatërronte policia shqiptare. Vendi ku përpunonin kanabis ishte mjedisi i një pularie të braktisur. Ndërkohë, kanë tharë, kanë seleksionuar, kanë përpunuar dhe kanë ambalazhuar mbi 4 tonë kanabis. Mira dhe Rita (emrat janë pseudonime, jo të vërteta) ishin të papuna, kur gjetën “punë” në përpunimin e kanabis dhe paguheshin me 10 euro ditën e punës. “E besoni, apo jo, ne punuam në përpunimin e kanabis për të siguruar bukën e gojës të fëmijëve”, na thotë Mira. Është shumë e revoltuar me qeverinë shqiptare, e cila e lë popullin në varfëri dhe të vuajë për bukën e gojës. Gjithashtu, është e inatosur shumë me policinë e shtetit, e cila lë të lirë kokat e tregtimit dhe të trafikimit të kanabis dhe ata bëjnë çfarë të duan.

“Nuk dija asgjë”

Mita pohoi për Dojçe Welle, se fillimisht, nuk e dinte që bëhej fjalë për kanabis. Dhe Rita na tha se burri i saj gjendet në burg, ndaj edhe po përpiqet që të rritë e vetme vajzën e saj 5 vjeçare. “Nuk dija asgjë, deri në momentin që pashë policinë”, thotë Rita. Një sy i hedhur mbi “fabrikën” e braktisur të përpunimit të kanabis, shpreh shumë. Uji dhe lagështira pikojnë nga tavani, nuk ka asnjë lloj ngrohjeje dhe kudo përqark ndokush shikon “male” me mbeturina. Edhe pse ka premtuar shumë, qeveria e Ramës nuk ia ka arritur që të zvogëlojë varfërinë në Shqipëri. Papunësia është në shifra shumë të larta, ndihmesa sociale është në kuotat më minimale. Një familje mbijeton me 75 euro në muaj. Ndoshta nga këto shkaqe, shumë fshatarë detyrohen që të punojnë në kultivimin dhe përpunimin e kanabis. “Mijëra shqiptarë nuk kanë zgjidhje tjetër, për të siguruar mbijetesën e familjeve të tyre, sepse nuk marrin asnjë lloj ndihmese sociale dhe nuk ka asnjë lloj iniciativë qeveritare për ta mbështetur ekonomikisht popullsinë”, shprehet për Dojçe Welle kryetari i Opozitës shqiptare, Lulzim Basha. “Njerëzit e varfër, ballafaqohen me realitetin e varfërisë ose të rrinë të papunë,

ose të pranojnë që të punojnë në kultivimin dhe përpunimin e kanabis. Shumë zgjedhin të dytën “. Gjithashtu, në Shqipëri është shumë e vështirë që të gjesh çfarëdo lloj pune. Por, nga ky realitet, në Shqipëri nuk është e vështirë që të gjesh krahë punë të lira dhe me çmim të ulët pagese për kultivimin e kanabis. Një kartel “ i suksesshëm” që nuk është luftuar nga policia e shtetit, mund të fitojë deri në 200 euro për çdo kilogram kanabis. Kanabisi kultivohet në toka të shkretuara, djerrë, në zona të largëta, por shumë kultivuese të kanabis janë “modernizuar” me pajisjet më moderne për kultivimin e bimëve të kanabis, si ujiten me pika etj.

2016 Viti i Kanabis

2016-ta ishte tërësisht “Viti i Kanabis”. Sipas të dhënave zyrtare, mbi 2,5 milionë bimë kanabis u shkatërruan nga organet e Policisë së Shtetit, ndërkohë që u zbuluan mbi 5.204 parcela të kultivimit të kanabis. E reja është se tashmë kultivimi i kanabis u shtri në të gjithë territorin e Shqipërisë. Sikurse përmend edhe analisti shqiptar Aleksandër Cipa, sa bimë dhe laboratorë të përpunimit të kanabis kanabis shkatërron Policia e Shtetit, po kaq dhe mos më shumë bimë dhe laboratorë të tjerë “ mbijnë”, sepse trafikantët kërkojnë mjete dhe metoda më të perfeksionuara. Opozita shqiptare akuzon drejtpërdrejt qeverinë që ajo përhapi dhe përkrah krimin e organizuar në të gjithë vendin, dhe shumë zyrtarë të lartë të qeverisë përfitojnë shuma marramendëse nga ky aktivitet. Nga ana tjetër, Policia e Shtetit mendon se vetëm disa persona të veçantë, brenda radhëve të saj, mund të bashkëpunojnë me krimin e organizuar. “Puna e Policisë së Shtetit është e vështirë. Po, e pranojmë, që në disa raste të veçanta ka edhe bashkëpunim të policëve, por kjo nuk është e përgjithshme, zotëruesja. Nga 9.000 policë në të gjithë vendin, vetëm 40 policë u zbuluan që kanë ndihmuar kultivuesit e kanabis dhe trafikantët e drogës në 2016”, na thotë drejtori i policisë Altin Qato. Fakt është që sa kohë kalon, mediat shqiptare japin dhe transmetojnë më pak lajmë. Nga ana tjetër, prodhimi i vjetshëm, vazhdon të ndjekë rrugën e trafikimit nëpërmjet Italisë dhe Malit të Zi. Opozita shqiptare reagon dhe jep alarmin e rrezikut: “Shqipëria rrezikohet të bëhet Kolumbia e Europës”.

Përktheu nga Skai.gr Jakup B. GJOÇA