Revanshizmi politik i Kryetarit të KQZ-së, si dora e stërzgjatur e kryeministrit Rama në procesin zgjedhor

Jakup B. GJOÇA





Prokuroria e Përgjithshme ka paditur KQZ-në për mosrespektimin e ligjit të Dekriminalizimit!





Me doza ironie dhe hipokrizie, kryetari i KQZ-së, pohon publikisht, se nuk di …asgjë për këtë denoncim dhe se informohet nga …media! Kur prokuroria e Përgjithshme padit KQZ-në për mosrespektimin e ligjit të Dekriminalizimit, do të thotë, se KQZ-ja, i institucion kushtetues i pavarur nga Ekzekutivi, nuk zbaton Ligjin e Dekriminalizimit, që të evidentojë të gjitha rekordet kriminale të deputetëve dhe të kryebashkiakëve, si edhe të marrë vendimet përkatëse.





Kryetari I KQZ-së vepron si kamikaz politik i Kryeministrit

Nuk është paaftësi profesionale, që KQZ-ja nuk zbaton, nuk respekton Ligjin e Dekriminalizimit. Dhe, kur Prokuroria e Përgjithshme padit penalisht KQZ-në për mosrespektimin e Ligjit të Dekriminalizimit, përgjegjësia penale bie tërësisht mbi kryetarin e KQZ-së. Mirëpo, siç është procedura e përzgjedhjes së kryetarit të KQZ-së, kryetari aktual i KQZ-së është emëruar nga kryeministri Edi Rama për të kryer misionin politik në shërbim të interesave politike të kryeministrit Edi Rama. Deri tani, kryetari aktual i KQZ-së e kryen më së miri misionin politik që i ka ngarkuar kryeministri Edi Rama, pa u shqetësuar aspak, nëse me veprimet dhe mosveprimet si kryetari i KQZ-së bie ndesh me Ligjin! Mosrespektimi i Ligjit të Dekriminalizimit të KQZ-së, sipas padisë penale të Prokurorisë së Përgjithshme, bëhet me qëllim nga Kryetari I KQZ-së, në shërbim të interesave politike të kryeministrit Edi Rama. Kryeministri Edi Rama është i interesuar që Ligji i Dekriminalizimit të mos respektohet nga KQZ-ja, sepse janë të zgjedhurit e tij, deputetë dhe kryebashkiakë socialistë, që kanë rekorde kriminale, të cilat i kanë fshehur, pavarësisht se kryeministri Rama ka dijeni të plotë! Nëse kryeministri Rama nuk ka dijeni për rekordet kriminale të të zgjedhurve të tij deputetë dhe kryebashkiakë, atëherë sërish përgjegjësia politike e kryeministrit Rama është e madhe!





Kryetari I KQZ-së si dora e stërzgjatur e Kryeministrit në KQZ