Frank Shkreli/ Ramush Haradinaj: Hero në luftë, hero në paqe

Nga Frank SHKRELI*





Pas lirimit të tij nga një gjykatë franceze ku mbahej nën akuza të trilluara nga bashkëpunëtorët e ngushtë të kriminelit Sllobodan Millosheviç që sot udhëheqin Serbinë, Ramush Haradinaj, ka falënderuar qytetarët e Kosovës dhe të gjithë shqiptarët anë e mbanë globit për mbështetjen që i dhanë gjatë qëndrimit të tij në Francë. Gjatë përballjes së tij me akuzat false të Serbisë për krime lufte, Z. Haradinaj ka gëzuar gjithmonë, sidomos në rastet më të vështira të jetës së tij, mbështetjen e pjesës dërmuese të shqiptarëve, si brenda ashtu edhe jashtë Kosovës.

Më kujtohet se ishte viti 2005 dhe unë ndodhesha në Prishtinë me një delegacion, në pozicionin tim si Drejtor Ekzekutiv i Këshillit Kombëtar Shqiptaro-Amerikan. Ipeshkvi i atëhershëm katolik i Kosovës, i ndjeri Mark Sopi kishte kërkuar një takim me mua, vetëm e vetëm, për të biseduar për rastin Haradinaj dhe për të shkëmbyer ide se ç’ishte e mundurtë bëhej për të ndihmuar Ramush Haradinajn në atë kohë, si komunitet shqiptaro-amerikan, por edhe për të ushtruar influencën tonë në qarqet e politikës amerikane, në mbështetje të tij. Përkrahja për të dhe për familjen e tij ishte e fortë atëherë dhe është edhe sot në radhët e shumicës së shqiptarëve kudo. I vetëdijshëm për këtë mbështetje, Z. Haradinaj është shprehur se lirimi i tij kohët e fundit nga gjykata franceze, nuk ishte vetëm një fitore për të, por siç e ka cilësuar ai, ajo ishte edhe një fitore e të “drejtës shqiptare”, duke thënë se “shqiptarët sot kanë fituar” gjithashtu, ndërkohë që falënderoi të gjithë shqiptarët kudo për përkrahjen e dhënë, duke deklaruar se, “Kurrë nuk është boll të punosh për vendin tënd”. Ramush Haradinaj luftoi për Atdhe, familja e tij flijoi për Atdhe dhe tani ai ka vendosur që të mos pushojë së punuari për Atdhe. Si kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, është njoftuar se Z. Haradinaj do të jetë kandidat për kryeministër të Kosovës i koalicionit të posa njoftuar (PDK-AAK-NISMA), në zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit në atë vend. Pas këtij njoftimi, Z. Haradinaj shënoi në faqen e tij elektronike fejsbuk, se si kandidat për kryeministër të Kosovës, ai zotohet se jo vetëm do të punojë për Atdheun, por u premton zgjedhësve, se duke punuar për Atdhe ai, “Do ta nderojë Atdheun”.





“Besimin e dhënë në luftë e kam nderu edhe te bashkëluftëtarët edhe te populli im; Besimin e dhënë nga Presidenti Rugova e kam mbajt me nder; Me besimin e dhënë sot, do ta nderoj atdheun! Na priftë e mbara!”, është shprehur Z. Haradinaj në faqen e tij elektronike fejsbuk.





Arrestimin e fundit të Zotit Haradinaj në Francë në bazë të trillimeve serbe kundër tij, e pata cilësuar në një shkrim me atë rast, si një urgjencë kombëtare, sepse ishte një padrejtësi kombëtare ndaj luftës dhe të drejtës së shqiptarëve për liri, demokraci dhe pavarësi. E tillë edhe ishte. Ishte një ndalim i padrejtë, pasi Z. Haradinaj është përballur sy patrembur dhe si burrat, dy herë më parë me Tribunalin Ndërkombëtar, duke nderuar veten dhe kombin me qëndrimin dhe trimërinë e tij, për t’u përballur me drejtësinë. As ndalimi i tij i fundit dhe as gjykimi i tij në Francë nuk mund të përfundonte ndryshe, veçse me lirimin dhe shpalljen pafajësisë së tij. E kam thënë shpesh, se shqiptarët duhet të zgjohen nga kllapia mbas sundimeve kriminale dhe të mbrapshta për pothuaj 50-vjet komunizëm dhe 25 vjet post komunizëm, në qoftë se duan të shënojnë përparimet e nevojshme për shekullin 21. Duhet të marrin fatin në duart e veta dhe të ndërmarrin një fillim të ri politik, duke kërkuar nga përfaqësuesit e tyre të zgjedhur, që mbi të gjitha, t’i shërbejnë Atdheut, sepse “Shqiptar më ka falë Zoti” ka thënë Haradinaj gjatë një interviste.

T’u shërbejnë interesave të popullit e jo interesave partiake e personale, ndërkohë që, si pasojë, shqiptarët po largohen masivisht nga trojet e veta, falë mjerimit ekonomik dhe konflikteve politike. Zgjedhjet, normalisht do të duhej të shërbenin për një fillim të ri, duke përfshirë njerëz të ri në politikë me programe dhe ide të reja, me premtimin për një të ardhme më të mirë dhe me përkushtim serioz ndaj shërbimit publik, gjë që fatkeqësisht nuk ka ndodhur në këto 27-vjet post-komunizëm, as në Shqipëri e as në Kosovën e pavarur. Zotit Haradinaj, siç dihet, ka shërbyer si Kryeministër i Kosovës për një kohë të shkurtër prej 100-ditësh në vitin 2005, që në të vërtetë nuk ishte e mjaftueshme që të bënte ndryshime të mëdha, por ama ishte një kohë e mjaftueshme që të bindte disa vrojtues të brendshëm dhe të jashtëm se, siç më pat thënë një ish-zyrtar amerikan në atë kohë për Kryeministrin Haradinaj, se si udhëheqës, “He is a doer, gets things done”. “Ai e bën punën, i kryen punët”. Kjo është trashëgimia e tij për atë kohë tepër të shkurtër që pat shërbyer si Kryeministër i Kosovës, madje edhe në sytë e të huajve. Besoj, se Z. Haradinaj i njeh mirë miqtë dhe armiqtë e Kosovës. Besoj gjithashtu, se ai është i bindur se Kosovës i nevojitet gjithnjë miqësia e ndërkombëtarëve, sidomos mbështetja e vazhdueshme e miqve tradicionalë siç janë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Por shqiptarët në përgjithësi, qoftë në Shqipëri qoftë në Kosovë, nuk do t’i marrë kush seriozisht, nëse vazhdojnë të veprojnë të ndarë e të përçarë politikisht, në dëm të interesave madhore të kombit. Për zgjedhësit shqiptarë, është koha për t’u zgjuar, para se të bëhet vonë. Rezultati i zgjedhjeve të ardhshme në Kosovë duhet të bindë jo vetëm popullin e Kosovës por edhe miqtë e Kosovës se politikanët që do të qeverisin vendin në vitet e ardhshme, do të venë interesat e Republikës së Kosovës dhe popullit të saj mbi përfitimet personale dhe partiake. Votuesit e Kosovës dhe miqtë e saj ndërkombëtarë presin nga udhëheqësit e ri të Kosovës që do të zgjidhen me 11 qershor -- që ashtu siç është shprehur edhe Ramush Haradinaj -- se duke punuar seriozisht për interesat e Atdheut, me punën e tyre, ata njëkohësisht do “të nderojnë edhe Atdheun”, por edhe miqtë, të cilët ia duan të mirën Kosovës dhe kombit shqiptar. Se cilët do jenë udhëheqësit e ri që do të qeverisin Kosovën katër vitet e ardhshme dhe, nëse ata do të jenë të tillë, që duke punuar për Atdhe, nderojnë Atdheun, natyrisht është në dorë të zgjedhësve dhe varësisht votës së tyre me 11 qershor. Zoti Ramush Haradinaj paraqitet si një alternativë dhe kandidaturë serioze për Kryeministër të vendit në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë.