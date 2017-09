Dr. Bledar KURTI





“Qeveria nuk është zgjidhja për problemet tona. Qeveria është problemi,” ka thënë Ronald Reagan, Presidenti i 40-të i ShBA. Kjo thënie ka shumë kuptim në vendet me prejardhje anglo-saksone, për shkak të filozofisë së tyre racionale në lidhje me raportin popull-qeveri, por nuk ka kuptim për një vend si Shqipëria e cila historikisht ka qenë e sunduar nga pushtues ose diktatura. Është e habitshme, se si vetëm një thënie e tillë bën dallimin midis botëkuptimit perëndimor dhe atij lindor. Perëndimi e sheh raportin popull-qeveri në mënyrë horizontale, pra, populli dhe qeveria ecin paralelisht, ndërsa vendet lindore, sidomos ato ish diktatoriale e shohin këtë raport vertikalisht, qeveria “mbi” dhe populli “nën”, qeveria “lart” e populli “poshtë.” Në perëndim populli e sheh qeverinë si rival, ndërsa këtu tek ne si “Zot” dhe “shpëtimtar.” Një qytetar perëndimor e quan qeverinë si problemin e vetëm që ka, sepse problemet e tjera ai apo ajo i zgjidh vetë; paratë di si t’i menaxhojë vetë; shkollën e zgjedh vetë; punën e kërkon vetë; me pushime zgjedh kur të dojë vetë; shëndetësinë e paguan vetë; dhe tokën e tij, që ia ka lënë trashëgimi gjyshi, me aq shumë mund e dashuri, di si ta menaxhojë më mirë se sa një drejtoreshë me shkollim mesatar që e ka caktuar në detyrë partia apo ka njohje me ndonjë figurë politike. Një perëndimor familjar e pa vese ka më shumë besim tek aftësia e vet për t’i shpenzuar paratë që ka në xhep apo në bankë, se sa tek ndonjë burokrat që vjedh ditën e i lë paratë në ruletë natën. Ndërsa në Shqipëri nuk ka bisedë që le jashtë qeverinë. Qeveria, e parë vertikalisht, si Zot dhe Shpëtimtar, është subjekt i çdo bisede, çdo ankese, çdo dëshire. Ajo është brenda xhepit, brenda frigoriferit, gjithmonë brenda televizorit, brenda dhomës së gjumit, e madje brenda WC-së kur shtyp butonin e shkarkimit dhe kupton që nuk ka ujë. Qeveria shihet si edukatori i fëmijëve të tu, plotësuesi i nevojave të gruas tënde, i zoti i shtëpisë që ta kanë lënë trashëgimi prindërit apo e blerë me kredi, dhe padroni i jetës tënde. Sot, ndoshta më shumë se sa çdo moment tjetër në historinë e këtij shteti, shqiptarët e shohin qeverinë si Shpëtimtar për jetën dhe problemet e tyre. Në fakt, ky është gabimi më i madh. Sepse qeveria nuk është zgjidhja, por problemi. Kështu ka qenë e kështu do të jetë gjithmonë, që kur ishe në mitrën e nënës e deri sa të shkosh në grykën e varrit. Qeveria nuk duhet parë vertikalisht, as si Zot e, as si Shpëtimtar. Zot dhe Shpëtimtar është Jezus Krishti, por një grup njerëzish të lindur nga gjaku e mishi, me një nivel arsimi mesatar (me raste edhe elementar) nuk mund të përbëjnë asgjë më shumë se sa një individ të zakonshëm. Qeveria duhet parë horizontalisht, si një rivale e rreptë e mirëqenies sonë. Duke i paguar taksat dhe më pas duke i kërkuar llogari e bërë përgjegjëse për administrimin e tyre. Duke e paguar me mundin e punës sonë e duke i kërkuar në shkëmbim, sigurinë, shërbimet civile dhe sociale që i takon të ofrojë. Në një raport horizontal, qytetari i kërkon llogari qeverisë, por në raportin vertikal shqiptar, siç kemi parë katër vitet e fundit, e do vazhdojmë të shohim edhe më shumë në katër vitet e ardhshme, qeveria i kërkon llogari qytetarit. Si për shembull: përse nuk bëhesh me zanat në moshën 50 vjeçare, sepse punë ka, por nuk ka profesionistë? E për çfarë e do këtë degë në universitet, qeveria ka një plan për ty në këtë degën tjetër?! E dokrra si këto. Nëse do përdorej kjo retorikë në ShBA, Angli, Gjermani etj, qeveria do rrëzohej brenda një ore. Sepse këta popuj e shohin qeverinë në krah të tyre duke vrapuar maratonën e pafundme të rivalitetit qytetar-qeveri të marrjes së kompetencave, ndërsa këtu qeveria, e parë si hyjni nga qytetari, e meriton të përdhosë dinjitetin e shqiptarëve atje poshtë, shumë poshtë, nga froni i saj i lavdisë në qiej.







