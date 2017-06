Pushteti i sotëm dhe brezi i ardhshëm

Nga Feti ZENELI





Marrëveshja, që lideri demokrat, Lulzim Basha, arrit me kreun socialist, Edi Rama, ndërkohë që militantët e dy krahëve ishin përgatitur për luftë të ashpër e pa kompromis midis tyre, rezultoi shpëtimtare, jo më për “zgjedhjet e ardhshme”, por për “brezin e ardhshëm”, siç thotë James Clark, kur tenton të bëjë dallimin midis një politikani dhe një burri shteti. “Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, -thotë ai, -kurse një burrë shteti mendon për brezin e ardhshëm”. U desh këmbëngulja dhe largpamësia e z. Basha, nëpërmjet “Çadrës” apo protestës stoike të demokratëve, për 90 ditë me radhë, që të kthjellonte edhe kundërshtarin e tij politik, lidhur me këtë problematikë të trashëguar në votimin dhe ndërtimin e institucioneve qeverisëse me llogari, pa zgjedhjeve të drejta e të lira. Lideri demokrat ka meritën e padiskutueshme, që e detyroi kundërshtarin e vet drejt një zgjidhjeje degoliane, ku për hir të interesave kombëtare mund t’i “tradhtosh” disi edhe ato elektorale. U bën plotë 27 vjet që politikanët shqiptarë mendojnë vetëm për pushtetin e tyre të ardhshëm, pa menduar si duhet për brezin e ardhshëm të vendit tonë, pavarësisht programeve dhe sloganeve politike që linçojnë herë pas here. Po të mendonin për brezin e ardhshëm, sigurisht nuk do të mblidheshin “grusht bashkuar rreth partisë”, por do ishin krah për krah për interesat e Shqipërisë. Të gjithëve, besoj, na kujtohen debatet politike që shpërthyen kohët e fundit në Parlamentin shqiptar, pas deklaratës së pakujdesshme të një deputeti të majtë, që përbetohej për PS-në, më shumë se për vendin tonë. Po kështu kemi dëgjuar edhe retorikën e Ben Blushit, ndërtuar mbi këtë artikulim militantesk, që iu drejtohej shpesh të vetëve me shprehjen: “Këta vënë partinë mbi Shqipërinë”. Partitë politike janë një komponent mjaft i rëndësishëm i demokracisë. Me pjesëmarrjen në zgjedhje, përmes punës së tyre në legjislativ dhe ekzekutiv, si dhe me mobilizimin e qytetarëve rreth koncepteve të veçanta politike, partitë u ofrojnë qytetarëve platforma të rëndësishme për qeverisjen, si dhe mundësi për pjesëmarrjen e tyre lidhur me ndryshimin e së ardhmes së vendit. Giovanni Sartori, që është një nga hulumtuesit më të spikatur të shoqërisë së hapur, pra dhe i partive politike si pjesë përbërëse e saj, i ka përcaktuar ato si: “… grup politik i identifikuar me një emërtim zyrtar, i cili paraqitet gjatë zgjedhjeve dhe ka aftësi që nëpërmjet zgjedhjeve të vendos kandidatët për zyrën publike.” Me krijimin e Partisë Demokratike në dhjetor 1990 dhe ndryshimet strukturore që pasuan një akt të tillë historik, filloi epoka e re e pluralizmit politik edhe në Shqipëri. Shumë shpejt, spektri i djathtë u shtua edhe me disa parti të tjera si Partia Republikane, Lëvizja e Legalitetit dhe Balli Kombëtar. E majta u ngrit mbi themelet e Partisë së Punës, duke ndryshuar vetëm emrin në qershor të vitit ‘91. Me tepricat e kësaj anëtarësie u krijua edhe Partia Socialdemokrate e Skënder Gjinushit, megjithëse në zgjedhjet parlamentare të 22 marsit ’92 hyri për pak kohë në koalicion qeverisës me demokratët e Sali Berishës. Pak a shumë, ky qe konfigurimi partiak i legjislativit shqiptar në 2-3 vitet e para të pluralizmit, i cili në periudhat e mëvonshme do të pësonte një mutacion të paparë politik me mbirjen e partive si kërpudhat pas shiut. Sipas të dhënave të Gjykatës së Tiranës, nga viti ‘90 e deri më sot janë regjistruar mbi 115 parti, duke shënuar kështu shifrat më të larta se në çdo vend tjetër të Evropës. Madje, sipas statistikave të zgjedhjeve të 2011-ës rezulton, se çdo partie i takonin 28 mijë votues, që si shifër përkon me sipërfaqen territoriale të vendit tonë. Nga ana tjetër, po të kemi parasysh numrin e ligjvënësve shqiptarë në Parlament, rezulton që çdo deputeti, i përket afërsisht një parti politike (115 në raport me 140). Ajo që bie në sy në listën e partive të regjistruara është fakti se përveç emrave të pa dëgjuar të disa partive, midis tyre ka edhe shumë emra të çuditshëm si: “Forza Albania”, “Partia Lidhja Fshatare”, “Partia e Biznesit Shqiptar”, “Partia Ideali Komunist”, “Rrugës së Vërtetë Shqiptare”, etj. Siç dihet, brenda çdo shoqërie ekzistojnë opinione, nevoja, pikëpamje dhe pritmëri reale për problemet e përditshme. Gjithashtu ekzistojnë pikëpyetje të “mëdha” për normat dhe procedurat mbi organizimin e shoqërisë. Këto janë disa arsye të mundshme që çojnë në krijimin e partive të reja, gjë e cila në realitet nuk ka ndodhur me partitë shqiptare. Faktet tregojnë se duke përjashtuar 5-6 partitë e para të pluralizmit shqiptar, “njëqind lulet dhe njëqind shkollat” e mëvonshme, përfshi edhe vetë LSI-në, kanë lulëzuar në trungun e partive të vjetra, kryesisht të PD-së dhe PS-së. Që të gjitha këto parti janë krijuar, jo si të mira kombëtare, por si inate personale. Megjithatë mëmat e tyre politike; pra dy partitë e mëdha, jo vetëm s’u kanë mbajtur mëri, por i kanë përfshirë herë pas here në qeveri, duke i dhënë ndonjërës prej tyre mundësi, të fryhet si “bretkosa që u bë sa një ka”, me pushtet dhe para.