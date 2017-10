Një deklaratë antiamerikane e Saimir Tahirit mbrëmë në “Opinion” që u anashkalua nga mediat

Nga Alfred CAKO





Askush nga mediat nuk e ka trajtuar me rendesi te dores se pare nje deklarate antiamerikane ne Opinion prej Saimir Tahirit dje. Ai pak a shume ngriti, me guxim si politikan i rendesishem i nje partie ne pushtet prej gati 5 vjetesh dhe si ish minister qe ska lene rast pa dale krah per krah me ambasadorin amerikan.





Pak a shume Sajmja foli per nevojen e te qenit te Shqiperise nje vend sovran ku cakejte e brendshem te kene fushen e lire, ndaj tha se nuk ka ci duhet Amerikes se cilat jane klanet mafioze ne Shqiperi; se dyti ai beri nje akuze korrupsioni nga ana e amerikaneve ku ne zerin e shpenzimeve me ndihmat per policine vendoset nje shifer 10 here me e madhe nga ndihma reale.





Deklarata e tij ne piken e pare ngjan me deklaratat e P.Eskobarit i cili vazhdimisht ankohej per nderhyrjen amerikane ne ceshtjen e droges dhe krimit ne Kolumbi, ne nje vend sovran dhe luftonte e lobonte qe Kolumbia te mos pranonte krimin e ekstrateritorit dhe ekstradimit ne Shba.





Sigurisht qe dy rastet nuk jane te ngjashme pasi kokaina shitej direkt ne tregun e brendshem amerikan dhe parate qe dilnin ne dollare, me dhjetera miliarde, qe groposeshin per nje kohe te gjate, krijonin vakuume ne gjakun e ekonomise amerikane e boterore.





Rasti i hashashit tone nuk ka ndikim mbi asetet monetare te USA, por Usa eshte e interesuar dhe ka dhene disa here ndihma te medha per egzistencen e Shqiperise, te etnise dhe gjuhes tone.





Jo vetem rasti i vendosmerise me W. Willson me 14 pikat e vetvendosjes se kombeve qe groposi “Londren 1915” dhe la ne fuqi Londren 1913, sic beri edhe pas L. II. Botr. ne Paris kur ndau Jugosllavine nga Stalini dhe nuk lejoi gllaberimin e Shqipr. nga Tito. Gjithashtu, grupi Skall&Bones nepermjet Presidentit Nikson e urdheroi Titon ta bente Kosoven shtet autonom kushtetues; po keshtu, gjate ketyre 27 vjeteve demokraci eshte dora e tyre qe ne shqiptaret i kemi forcuar pozitat tona ne Ballkan, u clirua Kosova me ndihmen e tyre dhe po keshtu, ata kane ne axhende bashkimin e trojeve shqiptare. Por Sajmja keto nuk i di dhe si interesojne pasi Shqiperia per te vlen sa 2-3 parcela hashashashi.





Ketu ka nje nga keto dy gjera: ose Sajmes i kane thene te flase me kete gjuhe qe mbrojtjace Luse per te te trajtohet me pas ne aspektin parimor, pavarsisht nga aspekti armiqesor personal.





Keshtu Luja e ka me lehte te shfajesohet. Ose gjerat jane sic duken, Luja me Ramen, Veliajn e disa kolege te tjere te PS mund t’i sulen per te pastruar politiken e maxhorances duke ju thene njerezve se kishte vetem nje fajtor te vetem tek ceshtja e hashashit ne Shqpr., Sajmen.