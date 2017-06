Ëngjëll Musai: Festa e Bajramit dhe bojkoti i zgjedhjeve?

Pse shqiptarët nuk dolën masivisht në zgjedhje?





Lënia e datës së votimit në ditën e Bajramit me sa duket po jep efektin e vetë tek votuesit dhe për më tepër tek vota popullore. Që në ditën e caktimit të kësaj date pata ngritur shqetësimin se kjo do të ndikojë tek elektorati shqiptar, i cili festën e shenjtë nuk mund ta fyejë qoftë edhe me një event sikurse është ai i zgjedhjeve të përgjithshme. Kjo për dy arsye të rëndësishme dhe paracaktuara:





E para, festa e Fiter Bajrami është festa, e cila bëhet pas mbarimit të muajit të Ramazanit dhe fillon me aktin e faljes së namazit të Bajramit dhe më vonë me drekën tradicionale. Kjo festë veç sakrificave, mirësisë , mbështetjes e ndihmës për të varfrit është edhe një lloj respekti për traditën e të parëve por edhe në kujtim të tyre. Atherë si mundet që këtë ditë të shenjtë klasa politike u mundua ta hidhte poshtë për pushtetin e disa politikanëve që duan të përfitojnë dhe po e çojnë vendin dhe njerëzit në varfëri të plotë ?!





Së dyti, festa e Bajramit është e përcaktuar nga kalendari i festave shumë kohë më përpara se sa të caktohej data e zgjedhjeve të 25 Qershorit dhe kjo ishte një fyerje, e cila u kundërshtua fuqishëm nga publiku, por edhe nga drejtuesit e fesë myslimane në të gjithë Shqipërinë përveç disa drejtuesve të lartë të Tiranës, të cilët folën jo me gjuhën e së drejtës dhe besimit, por me gjuhën pushtetit dhe politikës zyrtare.