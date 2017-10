Nesër do të lexoni/ Vangjush Saro: Fermer në Vankuver(?!)

Vangjush Saro





Shpresoj që lexuesi të veçojë çfarë është më e rëndësishme në titullin dhe në përmbajtjen e këtij shënimi; duke pranuar që në fillim se nuk mund të krahasohemi me Kanadanë apo vende të tjera të zhvilluara, edhe pse çdo hapësirë ka karakteristikat e veta, mundësitë e veta për zhvillim. Gjithashtu, më duhet të hedh pak dritë mbi qytetin e njohur, sepse shumëkush do të më kujtojë që Vankuveri nuk ka asnjë lidhje me bujqësinë e blegtorinë. Ashtu vërtet, por fjala është për atë që ne e quajmë (këta e quajnë) Metro-Vankuver dhe që përfshin, në rreze të gjerë, një sërë qytetesh e qytezash, ku kurora e bukurisë dhe qendra e veprimtarive kryesore jetësore, veçmas atyre artistike dhe ekonomike, është Vankuveri. Gjithsesi, në këto radhë, e kemi gjetkë fjalën. Prandaj, për t’u afruar edhe më në temë, po them se një pjesë e madhe e qytetarëve të Vankuverit, pavarësisht se ku jetojnë, i ndjekin fermat....