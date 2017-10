Nesër do të lexoni/ Tonin Mirakaj: Dr. Ibrahim Rugova, vizita e parë në SHBA

Nga Tonin Mirakaj





28 vjet më parë, pikërisht me datën 4 Tetor 1989, në ora 5 të mbrëmjes, i ndieri Dr. Ibrahim Rugova i shoqëruar nga prof. Engjëll Sedaj, mbërritën në Kennedy aeroport, në New York, me linjën ajrore Jugosllave “Jat”, të ftuar nga Kisha Katolike Shqiptare “Zoja e Kshillit të Mirë”, për të qenë folës në Seminarin përkujtimor që ishte organizuar me rastin e 300 vjetorit të vdekjes së Imzot Pjetër Bogdani. Për arsye sigurie, nuk ishte lajmëruar komuniteti për ardhjen e mysafirëve nga Kosova. Faktor tjetër ishte se komisioni përgatitor i Seminarit nuk kishte konfirmim të sigurt për ardhjen e tyre, nga se komunikimet në atë kohë nuk ishin të lehta, nga situata e tensionuar politike në Kosovë. Në aeroport për ti pritur, pa qenë të sigurt për ardhjen e tyre, kishin dalë meshtarët e Kishës të përndershmit Dom Rrok Mirdita, Dom Pjetër Popaj dhe kryetari i komisionit përgatitor të Seminarit Tonin Mirakaj. Linja ajrore nuk jepte asnjë....