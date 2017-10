Nesër do të lexoni/ Bec Frani: Shqipëria i vetmi vend anëtar në NATO, ku shteti nuk respekton të drejtën e pronës

Bec Frani





(Kujtesë Zotit Edi Rama, Kryeministër i Shqipërisë)





Si shumë emigrantë shqiptarë në SHBA, unë ndjek me vëmendje dhe me aq sa mundem zhvillimet politike në Shqipëri. Dëgjova me vëmendje bisedën tuaj në takimin me popullin e Lezhës. Një nga problemet që u ngrit si shqetësim i popullit ishte dhe ai i pronës. Realisht ky është problemi më themelor që ju duhet të zgjidhni, përndryshe e çoni Shqipërinë në greminë dhe e bëni situatën edhe më të rendë seç e bëri mostra që kryesoi diktaturën komuniste për 45 vjet. Ligji Nr 133 që ju e keni miratuar në 2015, me Qeverinë e mëparshme duhet rishikuar sa më parë, në mënyrë që ligji të përcaktojë, se çfarë...