Nato mbetet gurthemeli i mbrojtjes së vlerave perëndimore

Nga Frank SHKRELI

Në kryeqendrën e Aleancës së Atlantikut Verior, NATO në Bruksel u mbajt këtë javë mbledhja e ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare për të biseduar, mbi angazhimin e aleancës perëndimore në luftën kundër të ashtuquajturit “shtet islamik”, në Irak dhe në Siri. Për herë të parë në një takim të tillë, mori pjesë edhe Sekretari i ri Amerikan i Mbrojtjes në administratën e Presidentit Donald Trump, Xhim Mattis. Zyra e shtypit e Pentagonit njoftoi, se gjatë takimit të tij me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, para se të fillonte takimi i NATO-s me dyer të mbyllura, Sekretari i ri Amerikan i Mbrojtjes nënvizoi rëndësinë e aleancës perëndimore.