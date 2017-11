Çmimet Kult 2017. Kush janë të nominuarit

Më datë 14 nëntor Akademia Kult do të sjellë për të 13-in vit mbrëmjen e madhe të ndarjes së Çmimeve Kult, të vetmet çmime kombëtare vjetore për fushat më përfaqësuese të artit dhe kulturës shqiptare. Emrat më të spikatur dhe më elitarë, krijues dhe interpretues, shkrimtarë dhe përkthyes, regjisorë dhe aktorë, këngëtarë dhe muzikantë, balerinë dhe instrumentistë, artistë pamor, gazetarë dhe figura të ekranit do të përshkojnë tapetin e kuq të Çmimeve Kult. Janë 60-të artistë të nominuar, për 10 Çmime të mëdha, dy Çmime Speciale dhe dy Çmime Nderi. Mbrëmja gala e cila do të mbahet në Sallën e Eventeve pranë Katedrales Ortodokse fillon në orën 20:15, dhe transmetohet live në televizionin kombëtar Klan Plus.





Më poshtë gjeni listën e plotë të nominuarve sipas kategorive:

LIBRI ARTISTIK I VITIT – SHKRIMTARI I VITIT

- ARTAN FUGA – “MURGU”

- ROMEO ÇOLLAKU – “MJALTË NE TEH”

- THANAS MEDI – “KOHË E DJEGUR”

- VIRGJIL MUÇI – “MËKATI FILLESTAR”

- ZIJA ÇELA – “PRINCI I BUZËQESHJES”

- RUDI EREBARA – “EPIKA E YJEVE TË MËNGJESIT”





PËRKTHIMI I VITIT

- BAJRAM KARABOLLI – “MBI HERONJTË DHE VARRET” – ERNESTO SABATO

- BASHKIM SHEHU –“2666” – ROBERTO BOLANJO

- BEN ANDONI – “VEPRA” - VASKO POPA

- EDMOND TUPJA – “SHKUMA E DITËVE” – BORIS VIAN

- SAVERINA PASHO – “HARTA DHE TERRITORI” – MICHEL HOUELLEBECQ

- ALINA KARAULLI – “TURPI” – SALMAN RUSHDIE





INTERPRETUESI LIRIK

- ARMANDO LIKAJ – PAPAGENO – “FLAUTI MAGJIK”

- EVA GOLEMI – VIOLETA - “TRAVIATA”

- KLODIAN KAÇANI – TAMINO – “FLAUTI MAGJIK”

- ULPIANA ALIAJ – PAMINA – “FLAUTI MAGJIK”

- VIKENA KAMENICA – ROMEO – “I CAPULETI E I MONTECCHI”

- YLBER GJINI – RIGOLETO – “RIGOLETO”





INSTRUMENTISTI I VITIT

- JONELA GOLEMI – FLAUT - “NGJYRA SHQIPTARE”

- JONIAN KADESHA – VIOLINË - “KONCERT PËR VIOLINË SOLO” – BACH, etj

- MERITA REXHA – PIANO - “KONCERT NR. 5” – BETHOVEN

- SUELA PICIRI – VIOLINË - “SINFONIA NR. 1” - SIBELIUS

- ASTRIT SELITA & JOEL BLIDO – VIOLINÇEL - “DUBËL KONCERT NR. 3” - A. PEÇI

- KLEJDA TARE – PIANO - “ANDANTE SPIANATO OPUS 22” - SHOPEN





BALERINI I VITIT

- ADELA MUÇOLLARI – “ARRËTHYESI”

- DION GJINIKA – “MONGER”

- ERVIS NALLBANI - “ARRËTHYESI”

- ISIDA MOLLAYMERI – “ARRËTHYESI”

- LEDIA SULAJ – “ARRËTHYESI”

- ROVENA SHQEVI – “MONGER”





KENGA E VITIT

- ALBAN SKËNDERAJ - “UNË & TI”

- ARILENA ARA - “NËNTORI”

- FRANC KORUNI – “I SHKRETI MBRET”

- LINDA HALIMI – “BOTË”

- SONI MALAJ – “PËR VETE MË MBAJ”

- VLASHENT SATA – “ERDHI DITA”





ARTISTI PAMOR I VITIT

- ABAZ HADO – “ABAGRAPHY”

- ANASTAS KOSTANDINI – “PASQYRA E THYER”

- BASHKIM AHMETI – “EKSPOZITË VETJAKE”

- GAZMEND LEKA – “NATURA MORTA”

- LUME BLLOSHMI – “EKSPOZITË VETJAKE”

- LUMTURIE DHRAMI – ““EKSPOZITË VETJAKE”





AKTORJA

- ADELINA MUÇA - “FAMILJA TOT”

- ERMIRA GJATA – “GËNJESHTËR PAS GËNJESHTRE”

- GLADIOLA HARIZAJ - “ZBUTJA E KRYENEÇES”

- KLODIANA KECO - “SHTËPIA E BERNARDA ALBËS”

- NIADA SALIASI - “OPERA PËR TRE GROSH”

- OLTA DAKU - “FAMILJA TOT”





AKTORI

- ALFRED TREBICKA – “OPERA PËR TRE GROSH”

- ARBEN DERHEMI – “OPERA PËR TER GROSH”

- BUJAR ASQERIU - “FAMILJA TOT”

- HELIDON FINO – “ZBUTJA E KRYENEÇES”

- INDRIT ÇOBANI - “FAMILJA TOT”

- SOKOL ANGJELI – “SONTE LUAJMË PA TEKST”





REGJISORI I VITIT

- ANDIA XHUNGA “FAMILJA TOT”

- MEHMET XHELILI – “OPERA PËR TRE GROSH”

- ELMA DOREZI – “ZBUTJA E KRYENEÇES”

- QENDRIM RIJANI – “SHTËPIA E BERNARDA ALBËS”

- ROZI KOSTANI – “KUJTESA E UJIT”

- ALTIN BASHA – “MADE IN ALBANIA”





Akademia Kult fton të gjitha mediat dhe gazetarët të marrin pjesë, të mbështetin dhe pasqyrojnë këtë traditë unike në promovimin e artit dhe kulturës shqiptare, të krijuesve dhe interpretuesve, të cilët me prurjet e tyre, plotësojnë dhe pasurojnë jetën shpirtërore të gjithë publikut artdashës. Mbështetja juaj do të ishte mjaft e vlefshme për këta artistë si edhe një kontribut në ndërtimin e një regjistri dhe hierarkie vlerash për tregun e artit dhe kulturës shqiptare.