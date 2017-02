Koha t’i dalim për zot Poliçanit

Luljan MEHMETI





- Te ky njeri, korrektësia dhe humanizmi, janë kthyer në frymëmarrje të natyrshme. Është njeri që e meriton respektin e të gjithëve atyre që njeh apo rastësisht takon.

-“Le të fitojë opsioni më i mirë,- thoshte ai, -kështu mund të ecet përpara dhe kështu mund të rregullohemi më mirë për të ardhmen e fëmijëve tanë...”

Na thanë të takonim Agimin, ai mund të na thoshte diçka për të, sepse kishin gati dy dekada që puna i kish lidhur bashkë, ndaj shkuam te sheshi i qëndrimit të autobusëve para stacionit të trenit! Në fakt puna nuk më ka lidhur që ta "vizitoja" shpesh këtë objekt, por një gjë më ra në sy; Autobusët dhe furgonat ishin të rreshtuara si në simetri, sheshi i asfaltuar dhe i pastruar mirë, anash rrethuar me stola dhe strehë për të pushuar pasagjerët, përbri hyrjes ekzistuese të stacionit të rinovuar të pasagjerëve të trenit, ishte dhe hyrja e terminalit të trageteve...Ee në fakt, këtë mbresë të çastit ia thashë Ing Agim Gjinarit që aktualisht është administrator i agjencisë për transportin e udhëtarëve, ai buzëqeshi dhe më tha se, punohej, punohej në Durrës...Pasi e pyetëm inxhinierin për "problemin" tonë, midis të tjerave, ai thotë se Adriatik Dashi ka gati 20 vjet që punon si drejtues mjeti, në linjën e Poliçanit, dhe po kaq vite ka që njihen së bashku. Mund të flisja shumë për të, pasi koha e gjatë ta mundëson njohjen e thellë, por po e përmbledh opinionin tim me pak fjali: “Te ky njeri, korrektësia dhe humanizmi, janë kthyer në frymëmarrje të natyrshme. Është njeri që e meriton respektin e të gjithëve atyre që njeh apo rastësisht takon. Ka 20 vjet punë, në timon, me pasagjerët dhe s’e ka thënë asnjëherë fjalën e keqe. E kam për nder ta quaj Adriatikun një nga miqtë e mi më të mirë.” Po vetë Adriatiku çfarë thotë?

-Unë e dua qytetin tim, pavarësisht se kam lindur në Berat, por në Poliçan jam rritur, e jam bërë ky që jam! Më njohin dhe i njoh të gjithë, jo vetëm nga fakti se Poliçani është qytet i vogël, por në fakt, ne këtu e kemi tradite që flasim e përshëndetemi me të gjithë, paçka nga afërsia apo shoqëria që kemi,- dhe pasi buzëqesh disi mendueshëm, ai vazhdon - nëse është e mundur të them diçka që e kam si lajtmotiv nga im atë Ismail Dashi: “Familja është e shenjtë dhe meriton vëmendje e impenjim maksimal, mor bir,por dhe gjitonët apo banorët e qytetit mund t’i konsiderosh si pjesëtarë të familjes së madhe...mund dhe të mos kesh mundësi për t’i ndihmuar materialisht, kur dikush është në nevojë, por mbështetjen morale, fjalën e pastër mund të mos ua kursesh, se fjala është ajo, që ndez dhe shuan zjarre dhe nëse e përpunon mirë fjalën nga zemra, respektin dhe mirënjohjen aty pranë do ta kesh, si hije nga pas do te ndjek emri njeri!”