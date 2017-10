Frank Shkreli: "Situata është dëshpëruese" – vritet gazetarja e anti-korrupsionit

Nga Frank SHKRELI





”Hajdutët janë kudo. Situata është dëshpëruese”. Këto ishin fjalët e fundit të gazetares së vrarë malteze, Daphne Caruana Galizia në portalin e saj, 30-minuta para se të gjente vdekjen të hënën një prej gazetarëve më të njohur investigative në Maltë e ndoshta edhe në Evropë, ndërsa përshkruante gjendjen e krijuar politike në Maltë. Ajo gjeti vdekjen, nga plasja e një bombe që ishte vendosur në makinën e saj, pak pasi ishte larguar nga shtëpia. Daphne Caruana Galizia njihej për kurajën dhe luftën e saj me penë, kundër korrupsionit ,jo vetëm në Maltë, por edhe jashtë kufijve të saj. Portali “Politico” e kishte përmendur më herët gazetaren Galizia si një prej 28 individëve, të cilët do të kishin një ndikim të madh në Evropë gjatë vitit 2017, për punën e saj inteligjente, në përpjekje për të zbuluar aferat korruptive në skenën politike të Maltës. Gazetarja Galizia njihej anë e mbanë Evropës për punën e saj në fushën e gazetarisë investigative. Rrjeti televiziv amerikan CNN e cilësoi portalin e saj “Running Commentary” ose Komenti nëVijim, si njërin prej portaleve më me influencë në fushën politike të Maltës dhe si faktorin kryesor që detyroi Kryeministrin e atij vendi, Z. Joseph Muscat të bënte thirrje për zgjedhje të reja katër muaj më parë, pasi ajo kishte bërë akuza të hollësishme dhe të njëpasnjëshme, kundër Kryeministrit të vendit, duke akuzuar për lidhjet e tij me skandalin e dalë nga botimi i pa autorizuar i të ashtuquajturave “Panama Papers”, pikërisht për lidhjet me familjen Alijev që udhëheq Azerbaixhanin. Sipas disa burimeve të medias, bashkëshortja e Kryeministrit maltez ishte akuzuar gjithashtu, ndër të tjera, se kishte një llogari sekrete bankare në Panama, ndonëse sipas raporteve në media, thuhet se këto akuza janë përgnjeshtruar si nga Z. Muscat ashtu edhe nga bashkëshortja e tij. Ndërkaq, megjithëse pranoi se gazetarja Galizia ishte ndër kritikët më të ashpër të tij, personal dhe politik, Kryeministri Muscat dënoi, siç u shpreh ai, “pa rezervë” , duke e cilësuar vrasjen e gazetares si “një sulm barbar kundër një personi dhe kundër fjalës së lirë në vendin tonë”, ndërsa urdhëroi shërbimet e sigurisë malteze që të përdorin maksimumin e burimeve të tyre për të zbuluar vrasësit. Ai u citua t’u ketë thënë gazetarëve se, “Sot është një ditë e zezë për demokracinë tonë dhe për lirinë tonë të shprehjes”. Reagimet ndaj vrasjes barbare të gazetares malteze ishin të shpejta dhe të forta, gjithashtu nga burime qeveritare dhe joqeveritare edhe jashtë Maltës. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit (DASH), Heather Neuhart e dënoi ashpër vrasjen e gazetares Galizia duke e cilësuar atë si një, “Akt prej frikacaku, që mori jetën e një prej gazetareve më të talentuara dhe të guximshme, të një gazetareje e cila ia kishte kushtuar karrierën e saj luftës për zbatimin e ligjit dhe luftës kundër korrupcionit”, duke hedhur sado pak dritë mbi këtë fenomen shoqëror në vendin e saj. Zëdhënësja e DASH tha gjithashtu se FBI-ja amerikane i është përgjigjur pozitivisht kërkesës së Kryeministrit të Maltës për ndihmën amerikane në zhvillimin e hetimeve dhe për zbardhjen e vrasjes barbare të gazetares malteze Daphne Curuana Galizia, në moshën 53-vjeçare. Ndërkaq, Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve me qendër në New York, me anë të një deklarate u bën thirrje autoriteteve të Maltës që sa më shpejt që të jetë e mundur të kapen vrasësit dhe të garantojnë drejtësinë për zbulimin e vrasësve të gazetares së njohur. Sipas këtij enti për mbrojtjen e gazetarëve, Znja Galizia kishte njoftuar policinë e vendit dy javë më parë, se ajo kishte marrë kërcënime për vdekje nga persona të pa njohur. “Daphne Caruana Galizia kishte hetuar korrupsionin në fushën politike dhe tregtare, por edhe krimet në radhët e botës kriminale, thuhet në deklaratën e Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve. “Prandaj hetimet për vrasjen e saj duhet të jenë të gjithanshme, të besueshme dhe të shpejta”, shprehet më tej Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve nga Nju Jorku. Edhe në Evropë pati reagime të shpejta ndaj vrasjes barbare të gazetares së njohur të Maltës. Presidenti i Parlamentit Evropian Antonio Tajani, u shpreh në “Twitter” se rasti i gazetares Galizia, “Është një shembull tragjik” i një gazetareje, e cila “Sakrifikoi jetën, në përpjekjet e sajë për të zbuluar të vërtetën”. Ndërsa, Drejtori i Konsorciumit Ndërkombëtar të Gazetarëve Investigativ, Z. Gerard Ryle u bëri thirrje autoriteteve të Maltës që të “Bëjnë hetime të shpejta dhe vrasësit t’i sjellin sa më parë para drejtësisë”. Ndërsa Komisioni Evropian shprehu shqetësimin e tij të madh për vrasjen e gazetares Galizia dhe e dënoi aktin duke bërë thirrje për kapjen sa më parë të atyre që kryen këtë akt të tmerrshëm. “Jemi tmerruar nga fakti se një gazetare shumë e njohur dhe tepër e respektuar, Znja Daphne Caruana Galizia humbi jetën në atë që siç duket ishte një sulm i paramenduar dhe i qëllimshëm”, u shpreh para gazetarëve, zëdhënësi i Komisionit Evropian, Margaritis Schinas. Ai shtoi se Komisioni Evropian dhe Presidenti i këtij enti, Z. Jean Claude Juncker e kanë dënuar ashpër këtë akt mizor. ”E drejta e gazetarit -- për të hetuar, për të bërë pyetje që nuk janë të lehta për t’iu përgjigjur dhe për të raportuar efektivisht, --është në qendër të vlerave dhe nevojave tona, e që duhet të mbrohet përhera.”





*Ish Drejtori i VOA-s për EuroAzinë