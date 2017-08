Frank Shkreli: Merita Halili dhe Raif Hyseni, ambasadorë të denjë të muzikës dhe të kulturës shqiptare

Frank Shkreli*





Pikërisht pas ditën e diel, më 6 gusht në Qendrën e famshme të Arteve Lincoln, të shfaqjeve dhe të koncerteve mu në qendër të lagjes Manhattan të Nju Jorkut, zhvillohet koncerti, “E diela e Trashëgimisë – Nga Tirana në Tashkent”, dmth me një pjesëmarrje të grupeve muzikore dhe vallëzuese nga disa vende, duke filluar nga Shqipëria e deri në Tashkent të Uzbekistanit. Shqipëria dhe Kosova përfaqësohen në këtë koncert ndërkombëtar grupesh evropiano lindore dhe ish-republikave sovjetike, nga ylli i muzikës popullore shqiptare, e mirënjohura në Shqipëri, Kosovë e në diasporë, Merita Halili dhe bashkëshorti i saj, Raif Hyseni me Orkestrën e tij, të cilët me performancën e tyre “live” do të sjellin këngët dhe muzikën tradicionale shqiptare në qendër të Nju Jorkut. Organizuesit e këtij festivali ndërkombëtar muzikor në Nju Jork edhe po të kishin dashur, nuk mund të gjenin përfaqësues më të mirë dhe as ambasadorë më të denjë të muzikës dhe të kulturës shqiptare, për një përfaqësim të tillë të muzikës dhe kulturës shqiptare në këtë vend, siç është koncerti ndërkombëtar i organizuar në Qendrën Linkoln të Arteve këtë fund javë.





Ashtu siç dihet, çifti Merita Halili dhe Raif Hyseni kanë emigruar në Amerikë në mesin e viteve ’90 nga Shqipëria ku Merita ka zhvilluar një karrierë të gjatë dhe të pasur në fushën e muzikës popullore, të këngëve dhe valleve të Shqipërisë së Mesme, ndërsa Raifi nga Mitrovica edhe ai i njohur në Kosovë dhe më gjerë si ekspert i dalluar i fizarmonikës dhe si kompozitor i shumë këngëve dhe melodive. Puna dhe vepra e këtij çifti vlerësohet aq shumë, jo vetëm këtu në Shtetet e Bashkuara - si në radhët e komunitetit shqiptaro-amerikan ashtu edhe në në radhët e amerikanëve dhe jo vetëm. Megjithëse në mërgim për më shumë se 20-vjet – ata nuk janë harruar në trojet shqiptare ashtu siç u vu në dukje nga pritja entuziaste që iu bë atyre gjatë vizitës në Shqipëri muajin që kaloi.





Në të vërtetë, Merita Halili dhe Raif Hyseni u rikthyen në Tiranë, ku dhanë një koncert të hapur në Sheshin ‘Skënderbej’ me një repertor të pasur të këngëve të Shqipërisë së Mesme dhe më gjerë. Natyrisht, se ky ishte një rikthim emocionues në Tiranë për Meritën dhe Hysenin, gjë që u pasqyrua gjerësisht nga media shqiptare, përfshirë edhe intervistat e shumta në televizion, por desha që, me këtë rast të performancës së tyre në Qendrën Linkoln në Nju Jorkut të theksoj aktivitetin, muzikor, kulturor dhe artistik të këtij çifti të njohur këtu në Shtetet e Bashkuara, aktivitet, i cili ndoshta nuk njihet aq mirë nga disa, por që është tepër i rëndësishëm dhe që po bëhet shumë më i njohur tani – jo vetëm nga komuniteti shqiptar, por edhe nga amerikanët. Kjo për hir të pjesëmarrjes së tyre në shfaqje të shumta, në festivale shumëetnike dhe ndërkombëtare në Amerikë, por edhe falë pjesëmarrjes së tyre në raste festimesh dhe dasmash të komunitetit shqiptaro-amerikan.





Këtu në Shtetet e Bashkuara, në komunitetin shqiptaro-amerikan veprojnë shumë këngëtarë, përfshirë edhe ata që vinë për raste të posaçme nga Shqipëria, Kosova dhe viset tjera shqiptare, të ftuar ose të angazhuar për raste të tilla të veçanta, kryesisht familjare. Por Raif Hyseni dhe Merita Halili, së bashku, qëndrojnë mbi të gjithë të tjerët, sidomos kur kemi të bëjmë – për të përdorur në fjalë nga politika – me ndërkombëtarizimin ose me përhapjen dhe me njohjen më mirë të muzikës dhe kulturës shqiptare jashtë trojeve të kombit – e nëpërmjet tyre, të huajt njohin më mirë vetë shqiptarët, kulturën, vetitë dhe identitetin e tyre kombëtar. Në këtë rast, njohje më të mire të shqiptarëve nga amerikanët dhe të tjerë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku vepron e jeton për më shumë se dy dekada, e realizon çifti Merita Halili e Raif Hyseni.





Merita Halili dhe Raif Hyseni













Natyrisht, se si të gjithë artistët dhe muzikantët e tjerë shqiptarë, me profesionin e tyre dhe me punën e palodhur, duhet të sigurojnë jetesën si gjithkush, për veten dhe familjen, por çifti Raif Hyseni dhe Merita Halili duket se, përveç këtij detyrimi që e kemi të gjithë, kanë vendosur që talentet e tyre t’i përdorin për diçka edhe më të madhe se sa thjeshtë sigurimin e nevojave bazë materiale të jetës. Duket se i kanë caktuar vetes një thirrje më të madhe. Që prej ardhjes së tyre në Shtetet e Bashkuara ata e kanë bërë të qartë, nëpërmjet punës së tyre, se janë të interesuar për diçka më tepër, për diçka më sublime: Se nuk është e mjaftë për ta të këndonin dhe të merrnin pjesë në raste të organizuara nga komuniteti shqiptaro-amerikan, megjithëse edhe këtë e bëjnë me shumë dashuri e kënaqësi dhe janë shumë të kërkuar, në fakt. Por, si asnjë artist ose grup tjetër shqiptar, çifti Hyseni-Halili i ka caktuar vetes misionin e shenjtë, që talentin e tyre ta përdorin edhe për promovimin me entuziazëm të muzikës dhe kulturës shqiptare para amerikanëve dhe të huajve në këtë vend – të cilët dinë pak ose aspak për kulturën dhe muzikën shqiptare, duke shërbyer njëkohësisht edhe si promovues të vërtetë të një imazhi më të mirë për shqiptarët kudo!





Këtë promovim Merita dhe Hyseni e kanë bërë në vazhdimësi, pa lodhje dhe me entuziazëm, ndërsa vazhdojnë të marrin pjesë në festivale si ky i të dielës, më 6 gusht në Qendrën Linkoln në Manhattan “Nga Tirana në Tashkent”, ndërkohë që kanë njoftuar edhe pjesëmarrjen e tyre në një koncert tjetër që do të mbahet në tetor në, “Symphony Space në Broadway” të Manhatan-it. Këto dy koncerte janë vetëm ndër më të fundit në të cilët janë ftuar të marrin pjesë. Çifti Merita Halili dhe Raif Hyseni janë paraqitur para publikut amerikan shumë më herët, pothuaj me të ardhur rishtas në Amerikë më 1995. Më kujtohet, gjatë punës time në Washington, kur papritmas por me kënaqësinë më të madhe zbuluam - me bashkëshorten time ndërsa po vizitonim festivalin veror të Washingtonit të organizuar nga Instituti Smithsonian që organizohet çdo verë - pjesëmarrjen e Hysenit dhe Meritës në “Smithsonian Folklife Festival”, mu në qendër të kryeqytetit amerikan, festival i cili frekuentohet nga qindra mijëra vizitorë të huaj dhe vendas. Duke ecur, papritmas dëgjuam muzikë shqiptare dhe i drejtohem bashkëshortes time, more a më bëjnë veshët a po është me të vërtetë muzikë e trojeve tona. Ishte hera e parë që në Festivalin Smithsonian merrte pjesë një grup muzikor nga trojet shqiptare: pikërisht Merita dhe Hyseni me ç’rast patëm nderin dhe kënaqësinë të takoheshim dhe të përshëndeteshim me ta, për herë të parë.





Përveç Festivalit Smithsonian dhe raste të tjera, ata kanë interpretuar gjithashtu edhe në qendrën prestigjioze Kennedy në Washington si edhe në sallat e Kongresit amerikan. Përveç muzikës nga të gjitha trojet shqiptare, ata promovojnë gjithashtu edhe veshjet dhe kostumet shqiptare, pasi në shumë prej shfaqjeve të tyre si Merita ashtu edhe Hyseni veshin rroba kombëtare. Dihet tashmë, se Merita nëpër festivale të tilla, shpesh vishet me një kostum tiranas 100 vjeçar, i qëndisur me ar dhe argjend, ndërsa Hyseni paraqitet me kostume kombëtare gjithashtu.





Sikur të mos mjaftonte e gjithë kjo veprimtari për promovimin e kulturës dhe muzikës shqiptare para botës amerikane dhe ndërkombëtare, Hyseni dhe Merita, për disa vite tani, kanë themeluar në universitetin, “Montclair State University” Katedrën e Parë të Muzikës Shqipe për studentët e shtetit Nju Xhersi, të cilët kanë mundësi tani të mësojnë muzikën dhe zë thellojnë njohurinë e tyre mbi kulturën shqiptare në përgjithësi. Ndonëse studentët amerikanë nuk kanë dijeni as njohuri për kulturën apo muzikën shqiptare, Raif Hyseni është shprehur për media të ndryshme se këtë boshllëk të nxënësve amerikanë në njohurinë e kulturës dhe të historisë së shqiptarëve, ai e plotëson duke u folur atyre për historinë e kombit shqiptar në përgjithësi.“Unë nuk u jap vetëm muzikën shqiptare, por u jap informacione edhe mbi kombësinë tonë shqiptare, si gjuhën, historinë, kulturën, traditat, gjeografinë etj,” është shprehur ai në një prej intervistave të tij.





Merita Halili, është një prej emrave më të njohur të muzikës popullore shqiptare, sidomos muzikës së Shqipërisë së Mesme dhe Raif Hyseni është i mirënjohur gjithashtu në këtë fushë, falë punës së përkushtuar dhe sukseseve të arritura të tyre në Shqipëri dhe në Kosovë, respektivisht, por sidomos për realizimet e konsiderueshme këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata janë shpërblyer edhe me çmime kombëtare dhe ndërkombëtare për sukseset e tyre. Mirëpo, për shqiptarët, me veprimtarinë e tyre të palodhur, Merita dhe Hyseni zënë vendin e parë, si ambasadorët më të mirë e më të denjë të muzikës dhe të kulturës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe si të tillë - në kapacitetin e tyre - janë njëkohësisht edhe përfaqësues të vlerave shekullore të kombit shqiptar dhe identitetit të tij arbëror ndër shekuj, në një botë që nuk i njihte më parë, por që është në njohje e sipër të këtyre vlerave - falë pjesërisht edhe punës së palodhur të Merita Halilit dhe Raif Hysenit - qoftë në skenat e folkloreve amerikane dhe ndërkombëtare siç është koncerti këtë të diel në Qendrën e Arteve Linkoln në Nju Jork, qoftë në univerisitetë ku edukohet brezi i ardhshëm i amerikanëve, siç është angazhimi tyre akademik në universitetin, “Montclair State University”, të shtetit Nju Xhersi.

Çifti Merita Halili dhe Raif Hyseni meritojnë respektin dhe falënderimet tona, sepse me punën e tyre në promovim të muzikës dhe kulturës shqiptare ata, jo vetëm na nderojnë para botës amerikane si përfaqësues të denjë të komunitetit shqiptaro-amerikan këtu në Shtetet e Bashkuara dhe të kombit shqiptar në përgjithësi, por si askush tjetër po bëjnë atë që munden për përmirësimin e imazhit në botë, të Shqipërisë, të Kosovës dhe të shqiptarëve në përgjithësi.





*Ish Drejtori i VOA-s për EuroAzinë