Frank Shkreli: Kush është diplomati i ri amerikan që do të merret me punët e Evropës dhe të Euroazisë?

Profili i një diplomati

Nga Frank SHKRELI





Departamenti Amerikan i Shtetit (DASH) në një deklaratë për medien ka njoftuar muajin që kaloi se ai është Dr. A. Wess Mitchell, i cili me 12 tetor bëri betimin duke filluar detyrën e tij të re si Ndihmës Sekretar i Shtetit me përgjegjësi për zhvillimin e marrëdhënieve diplomatike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me 50 shtete të Evropës dhe Euroazisë si edhe me organizatat shumëkombëshe, siç janë Aleanca ushtarake NATO, Bashkimi Evropian dhe OSBE-ja. Në këtë detyrë, Dr. Mitchell zëvendëson ish-ambasadoren Victoria Nuland, e cila kishte shërbyer në atë detyrë nga shtatori i vitit 2013. Në njoftimin e DASH për emërimin e tij në detyrën e lartë diplomatike thuhet se para se të fillonte nga detyra e re në Departamentin Amerikan të Shtetit muajin që kaloi, si përgjegjës për zbatimin e politikës së jashtme amerikane në Evropë dhe në Euroazi, Dr. Mitchell ka punuar për 12 vjet pranë entit të studimeve dhe çështjeve evropiane të quajtur “Center for European Policy Analysis”, si bashkëthemelues i këtij enti, ndërkohë që ka shërbyer edhe si President i tij nga viti 2006 deri më 2017, kur u emërua në detyrën e lartë të Departamentit të Shtetit. Vlen të përmendet se në atë ent të quajtur në anglisht “think tank”, punon edhe Janusz Bugajski, një njohës i mirë i çështjeve evropiane, përfshirë, Shqipërinë dhe Kosovën dhe i njohur nga bota shqiptare për analizat e tij të thella dhe komentet pikante mbi çështjen shqiptare në Ballkan. Dr. Mitchell ka luajtur rolin kyç në drejtimin e këtij enti të njohur akademik dhe politik, me zyra në Washington dhe në Varshavë të Polonisë. Ai ka shërbyer gjatë viteve në një numër bordesh dhe institutesh të njohura amerikane dhe evropiane, përfshirë, “The Zbigniew Brzezinski Institute for Geostrategy”, “The Slovak Atlantic Commission”, “The Prague Center for Transatlantic Relations”, “Atlantic Initiative Berlin” dhe “The Alexander Hamilton Society”. Dr. Mitchell është gjithashtu edhe autor i shumë artikujve dhe raporteve mbi marrëdhëniet transatlantike dhe mbi sigurinë ndërkombëtare. Veprat e tija janë përkthyer në 10-gjuhë të huaja, ndërkohë që artikujt e tij janë botuar në gazetat më të njohura amerikane dhe ndërkombëtare. Dr. Mitchell është edhe autor i dy librave mbi gjeopolitikën dhe pret që librin e tretë ta botojë vitin që vjen, thuhet në njoftim të DASH. Dr. Mitchell është doktoruar në Shkencat Politike në institutin “Otto Suhr Institut für Politikwissenschaft at Freie Universität” në Berlin të Gjermanisë dhe masterin e ka nga “Center for German and European Studies, Georgetown University’s Edmund A. Walsh School of Foreign Service” në Washington DC. Ndër gjuhë të huaja flet gjermanishten dhe ka studiuar gjuhën çeke dhe holandeze, thuhet në profilin e tij.









Dr. A. Wess Mitchell, Ndihmës Sekretar Amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazinë









Ditët e fundit, Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi gjithashtu se me të marrë detyrën e re të Ndihmës Sekretarit Amerikan për Punët Evropiane dhe Euroaziatike, Dr. Wess Mitchell, pa humbur aspak kohë, u nis të martën për në Evropë për të vizituar një numër kryeqytetesh të rëndësishme evropiane, me qëllim, sipas njoftimit, “për të nënvizuar angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj aleancës sonë transatlantike dhe ndaj partneritetit tonë” me vendet e evropiane dhe euroaziatike. Thuhet se Ndihmës Sekretari i ri Amerikan i Shtetit do të vizitojë, gjatë dy javëve të ardhshme, Brukselin, Parisin,Londrën, Berlinin, Varshavën dhe Kievin. Njoftohet se në Bruksel, Dr. Mitchell do të takohet me zyrtarë të lartë belgë për të biseduar mbi një seri çështjesh bilaterale, ndërkohë që me zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian në Bruksel do të shqyrtojë sfidat e përbashkëta globale, ndërsa me zyrtarë të NATO-s, pritet të theksojë angazhimin e përbashkët për ruajtjen e sigurisë, duke u përballur me kërcënimet dhe sfidat aktuale me të cilat përballen Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Paris, pritet që, sipas njoftimit në fjalë, zyrtari i lartë amerikan të zhvillojë bisedime me përfaqësues të lartë të qeverisë dhe të shtetit francez mbi një numër çështjesh me rëndësi të sigurisë globale dhe humanitare, përfshirë Iranin, Sirinë, Korenë e Veriut dhe Afrikën. Gjatë qëndrimit të tij në Londër ai do të takohet me udhëheqës të lartë britanikë për bisedime që kanë të bëjnë me çështjet që janë pjesë e “marrëdhënieve të veçanta” midis dy vendeve në fushën ndërkombëtare dhe bilaterale, ndërsa në Gjermani, diplomati amerikan do të zhvillojë bisedime me zyrtarët më të lartë të Berlinit, gjithashtu për një numër çështjesh bilaterale dhe ndërkombëtare, përfshirë Rusinë, Iranin dhe Korenë e Veriut. Në Varshavë, thuhet se përfaqësuesi i lartë diplomatik amerikan do të marrë pjesë në celebrimet me rastin e Ditës së Pavarësisë së Polonisë, ndërkohë që do të takohet edhe me përfaqësues të lartë të qeverisë polake, me udhëheqës të shoqërisë civile, si dhe me përfaqësues të biznesit amerikan në atë vend. Ndalesa e fundit e turneut të Z. Wes Mitchell në Evropë dhe Euroazi do të jetë Kievi, ku ka në plan të takohet me udhëheqës të lartë ukrainas, me qëllim për të ritheksuar rishtas angazhimin e politikës së Shteteve të Bashkuara për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe njëkohësisht për të inkurajuar atë vend që të zbatojë reformat, të cilat janë kritike për një zhvillim normal të atij vendi, thuhet në njoftimin zyrtar të (DASH). Në Kiev, Zëvendës Sekretari i ri Amerikan i Shtetit do të takohet gjithashtu edhe me përfaqësues të shoqërisë civile dhe të biznesit për të shkëmbyer mendime mbi përpjekjet e Ukrainës për transformimin e vendit në një shtet evropian të begatë,të sigurt dhe demokratik.

Duket se, me të drejtë ose pa drejtë, është bërë pjesë e vizitave diplomatike të zyrtarëve amerikanë, përfshirë ata të nivelit më të lartë, për të bindur Evropën se politika e Shteteve të Bashkuara nën administratën e Presidentit Trump, nuk do të ndryshojë nga politikat e mëparshme, megjithëse gjatë fushatës elektorale kandidati Trump mund të ketë aluduar për një ndryshim të tillë. Deri më sot nuk është parë ndonjë ndryshim i madh i politikës së jashtme ose asaj ushtarake karshi aleatëve amerikanë në Evropë, megjithëse ndihet nevoja që të përdoret çdo rast që të binden evropianët, se pa marrë parasysh deklaratat e kandidatit Trump, çdo gjë është në rregull dhe se nuk ka asnjë nevojë për shqetësim nga aleatë e Amerikës në Evropë, për sa i përket angazhimit amerikan politik dhe ushtarak ndaj kontinentit evropian, përfshirë Shqipërinë dhe Kosovën. Madje edhe në median shqiptare është folur shpesh për mundësinë e ndryshimit të politikës amerikane ndaj shqiptarëve, nën administratën e re amerikane, pa ofruar asnjë provë për këte. Është deklaruar disa herë nga zyrtarë të ndryshëm amerikanë dhe është theksuar nga ambasadat amerikane në Tiranë dhe në Prishtinë se politika amerikane karshi Shqipërisë dhe Kosovës nuk do të ndryshojë nën administratën e Presidentit Trump. Politika e jashtme amerikane ndaj shqiptarëve në Ballkan ka qenë gjithnjë konsekuente dhe mbështetëse nga të gjitha administratat amerikane të çerek shekullit të kaluar dhe si rrjedhim, asgjë nuk pritet të ndryshojë as me emërimin e Dr. Wess Mitchell në detyrën e Ndihmës Sekretarit Amerikan të Shtetit për Evropën, ku përfshihen edhe Shqipëria dhe Kosova, si pjesë e mandatit të tij.

Por, jam i bindur se edhe nën drejtimin e politikës amerikane ndaj Ballkanit Perëndimor nga Dr. Wes Mitchell, prioriteti i politikës amerikane ndaj Shqipërisë dhe Kosovës për tu bërë pjesë e integrimit të plotë euro-atlantik -- me përgjegjësi dhe të drejta të barabarta -- nuk do të ndryshojë, siç nuk do ndryshojnë as thirrjet amerikane për përpjekje më të mëdha dhe më serioze nga ana e autoriteteve në Tiranë dhe në Prishtinë, për të bërë më shumë kundër korrupsionit, ndaj luftës kundër drogës, për një angazhim më serioz ndaj reformave në drejtësi, e tjera çështje që prekin negativisht marrëdhëniet bilaterale – çështje të cilat autoritetet qeveritare dhe shtetërore të shqiptarëve në Ballkanin Perëndimor, i dinë fare mirë se ato janë njëkohësisht edhe prioritete të politikës amerikane pikësëpari për të mirën e vetë shqiptarëve, por edhe për forcimin dhe thellimin e mëtejshëm të lidhjeve miqësore historike midis dy kombeve.