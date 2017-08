Deklarata të forta në momente delikate për qeverinë

Dr. Vili Minarolli





(Vijon nga numri i kaluar)





Për fat të keq, stafi i ri nuk kishte asnjë përgatitje paraprake dhe vepronte në bazë të urdhrave e udhëzimeve, të cilat shumë herë ishin edhe kontradiktore. Shërbimi u implikua shumë në lojën politike brenda vendit, gjë që ishte në kundërshtim me ligjin. Në këtë periudhë, në Shqipëri hynë edhe shumë njerëz dhe organizata të dyshimta, sidomos ato me veshje fetare. Ata shfrytëzuan varfërinë e tejskajshme dhe mashtruan shumë njerëz, veçanërisht të rinj e të reja. Shërbimi Informativ duhet ta kishte përqendruar më mirë vëmendjen te këto grupe dhe t’u priste rrugën. B. G. i merrte urdhrat dhe udhëzimet direkt nga presidenti, por këshillat e tij nuk ishin gjithnjë të sakta. Kur fillova të isha pranë tij, gjatë kohës që patëm kaluar në opozitë, vura re se ai kishte më shumë besim te disa figura shumë të dyshimta, sesa te bashkëpunëtorët e vet. Këto figura ishin kryesisht njerëz të medias apo edhe ish-bashkëpunëtorë të Sigurimit, të cilët i jepnin informacione, sipas tyre “të besueshme” dhe të “sakta”. Të gjithë këta persona” të afërt” të njëshit të shtetit, më vonë do ta tregonin fytyrën e tyre të vërtetë dhe u kuptua se ata bënin lojë të dyfishtë. Ata nuk kishin asnjë qëllim, veçse atë të pasurimit dhe për këtë qëllim sakrifikonin çdo gjë. Nga ana tjetër, kryetari i PD-së mendonte se i shfrytëzonte këta njerëz për interesat e tij, por rezultoi se i humburi ishte vetë ai. Kryetari mbeti gjithnjë një njeri shumë emocional në marrjen e vendimeve. Për mendimin tim, ai u mundua të kishte bashkëpunëtorë jashtë strukturave të partisë, si dublim i tyre. Madje shumë herë, kur shtroheshin problemet në kryesi, ato shtroheshin formalisht, sepse vendimet ishin marrë pikërisht me këta “bashkëpunëtorë”. Në shumë raste ai edhe gaboi në zgjedhjen e tyre. Ishin pikërisht këta individë, të cilët kur nuk merrnin atë që donin prej tij, si “shpërblim” të punës së tyre, shndërroheshin edhe në kundërshtarët më të vendosur.





Pra, ligji për “Pastërtinë e figurave të personave publikë” u miratua me votat e shumicës dhe pas kësaj, një pjesë e politikanëve që kishin qenë të angazhuar drejtpërdrejt në drejtimin e strukturave “të diktaturës të proletariatit” vajtën jashtë shtetit, sidomos në Greqi, ku edhe u mirëpritën. Të tjerët, ish-zyrtarë të lartë të qeverive komuniste, disa edhe kryetarë partish të opozitës, u përjashtuan nga e drejta e kandidimit. Do të sjell një shembull për të treguar se sa selektiv ishte ky ligj. Ish-ministri i Arsimit në qeverinë e fundit të regjimit komunist, ishte kryetar i një partie që në zgjedhjet paraardhëse kishte qenë në aleancë me PD-në dhe kishte fituar si deputet me votat e demokratëve. Më pas, në vitin 1994 ai mbajti flamurin e kundërshtimit të projekt-kushtetutës dhe kaloi në kampin opozitar, së bashku me PS-në. Tani, sipas ligjit të dosjeve, ai nuk u lejua të kandidonte, pasi kish qenë zyrtar i lartë i qeverisë komuniste. Në të vërtetë, në postin që kishte pasur gjatë komunizmit, ai ishte zgjedhur më shumë si teknicien sesa si partiak. Këtë e tregoi edhe në reformat me vlerë që ndërmori si ministër i Arsimit. Ndërsa ish-sekretari i parë i rinisë komuniste, post nga më të rëndësishmit partiakë, i cili u zgjodh po nga votat e demokratëve dhe e la mandatin e deputetit për atë të ambasadorit, duke u emëruar në një vend të rëndësishëm. u caktua si ambasador në një pozicion shumë të rëndësishëm (mos duhet thënë, u caktua si ambassador në një vend shumë të rëndësishëm?). Raste të tilla të veprimit selektiv të ligjit pati shumë dhe u kuptua se ai ishte hartuar thjesht për qëllime politike të çastit dhe jo për atë qëllim që i interesonte gjithë shoqërisë shqiptare.





Pas fitores së ish-komunistëve, në qershor të vitit 1997, komisioni i verifikimit të “pastërtisë” së figurave publike e vazhdoi punën, tashmë me një kryetar tjetër, një ish-gjykatës i kohës së komunizmit, i dënuar pas Konferencës së Tiranës, por që kishte mbetur në mendje dhe në veprime po ai komunist i devotshëm. Ai e vazhdoi formalisht veprimtarinë e tij deri në vitin 2002, duke mos bërë asnjë veprim, për të cilin ishte krijuar ky komision. Qeverisë dhe shumicës së majtë i interesonte vetëm për konsum të jashtëm funksionimi i këtij ligji. Pas fitores së forcave të djathta, në qershor të vitit 2005, kërkesa e një ligji të lustracionit u ngrit përsëri nga ana e Këshillit të Evropës. Në këtë kohë ishte zgjedhur si nënpresident i Asamblesë Parlamentare të KE-së një pjesëtar i delegacionit të parlamentit shqiptar, A. B., i cili u duk se kishte marrë porosi që të angazhohej në hartimin dhe miratimin e ligjit të lustracionit. Madje, ai u mbështet në disa modele të asaj kohe dhe përgatiti një draft, që sigurisht nuk u pranua nga lidershipi i partisë së tij. A. B. arriti deri aty sa t’i kundërvihej lidershipit dhe ta denonconte deri në KE, gjë që çoi në përjashtimin nga strukturat e larta të partisë dhe heqjen e tij nga delegacioni i parlamentit shqiptar në KE. Ishte hera e parë që nga viti 1995, kur ne u bëmë anëtarë të KE-së, që Shqipëria përfaqësohej në një post të lartë në këtë organizëm të rëndësishëm europian dhe nuk ngurruan ta hiqnin kur u cenuan disa interesa që lidheshin me ish-bashkëpunëtorët e Sigurimit të Shtetit.





Në këtë kohë, një mik i S. B., biznesmen serbo-boshnjak me shtetësi britanike, erdhi në Shqipëri për biznes. Ai u duk në një foto se kishte marrë pjesë edhe në një mbledhje të Sigurisë Kombëtare, në shoqëri të një zyrtari amerikan. Kur do të nisej në aeroport, ku e priste avioni privat me të cilin kishte ardhur, prokuroria kërkoi ta ndalonte. Shefi i policisë i aeroportit e shoqëroi biznesmenin dhe priti derisa të largohej, pa e lejuar prokurorinë të vepronte. U gjykua më pas, pas zhurmës së madhe që shkaktoi ky incident, se veprimi i prokurorisë ishte i nxituar, i minutës së fundit dhe jashtë procedurave që kërkonte një veprim i tillë. Pati një përplasje midis mazhorancës dhe opozitës, ku në qendër u vu figura e prokurores së Përgjithshme, një grua e re, pa përvojë dhe e zgjedhur një vit më parë nga presidenti. Pas kësaj, prokuroria hapi një proces ndaj biznesmenit dhe hetimin e kryesoi një nga prokurorët e vjetër, i cili mendohej se ishte pikërisht ai që e cilësonte prokuroren e përgjithshme të paaftë për detyrën që mbante.