Britma ime si dhimbje qytetare

Nxënësi Besnik Myrto, që shkurtimisht i thërrisnin Nik ose Niku, ngulte këmbë në klasë, duke i thënë mësues Martin Bitrit:

- Nuk e kuptoj dot proverbin: “Sa më shumë i njoh njerëzit, aq më shumë i dua kafshët”. Më shumë më duket marrëzi sesa mençuri...

Në klasë u ndez një bisedë që shpejt kaloi në debat; madje dikush edhe e shau Besnikun. I tha:

- Nuk je aq i mënçur sa na hiqesh, pasi ky proverb tani ka marrë dhenë dhe pranohet nga të gjithë në Shqipëri.

Ishte një situatë vërtet e papritur për mësues Martinin. Fillimisht ai pyeti mjaft nxënës për të marrë vesh si e kuptonin ata përmbajtjen e këtij proverbi. Por, pas çfarëdo përgjigjesh që jepnin, dikush e kundërshtonte me forcë. Klasa dukej se ndahej në dy grupe, njeri e pranonte proverbin e tjetri nuk e pranonte. Argumenti kryesor ishte se, kafshët, sidoqoftë, nuk mund të krahasohen me njerëzit.

-E udhës do të ishte që, sa më shumë i njoh, aq më shumë i dua njerëzit, jo kafshët. A nuk janë ata zotëruesit e botës, e, hap pas hapi, edhe të planeteve të tjera?!”- pyeti, jo pa domethënie, nxënësi Taso.

Pas kësaj pyetjeje, që bartte edhe mendimin e tij, mësues Martini e pa se nuk mund ta sqaronte dot aty për aty tërë klasën, prandaj propozoi ta vazhdonin herë tjetër këtë diskutim. U tha:

- Që të kuptohet proverbi “Sa më shumë i njoh njerëzit, aq më shumë i dua kafshët”, duhet jo vetëm dije, imagjinatë e debat si ky që u hap sot në klasën tonë, por edhe përvojë jetësore. Unë, edhe pse duhej ta sqaroja mirë problemin e ju të bindeshit apo edhe ta hidhnit poshtë atë proverb, mendoj ta vazhdojmë një ditë tjetër, kur mund të diskutojmë ndonjë temë mbi edukimin qytetar. Dakord?

Nxënësit e pranuan propozimin e mësues Martinit dhe dolën nga klasa gati dy nga dy, duke vazhduar diskutimin si rreth proverbit edhe rreth “zgjidhjes” që i dha debatit mësuesi në atë orë mësimi të leximit letrar.

Ora tjetër rastisi të vinte shpejt, pasi mungoi një mësues dhe klasa e Besnikut me mësues Martinin vijoi më dëndur mësimet, duke plotësuar orët që linte mësuesi që mungonte. Nxënësit prisnin plot kërshëri të dëgjonin shpjegimin e proverbit “Sa më shumë i njoh njerëzit, aq më shumë i dua kafshët”. Dhe ai, sikur të kishte biseduar me secilin, e nisi:

- Pa dyshim, ju doni ta vijojmë bisedën mbi proverbin jo bindës për të gjithë, që thotë “Sa më shumë i njoh njerëzit, aq më shumë i dua kafshët”.

- Poo,- thanë njëzëri nxënësit.

- Për të mos e zgjatur shumë, le të them në fillim se, edhe ai që e ka formuluar i pari proverbin, është bazuar mbi përvojën e vet e të të tjerëve, që, siç duket ka qenë e ngjashme, prandaj edhe e kanë pranuar. Dhe tani, ky proverb dëgjohet pothuaj kudo nëpër Shqipëri. Për ta kuptuar edhe ju, afërsisht si unë apo si formuluesi i tij i parë, dëshiroj t’ju tregoj dy ngjarje. Njëra, e para, është nga jeta e kafshëve, të cilën e kam jetuar edhe vetë dhe tjetra, e dyta, nga jeta e njerëzve, gjatë amullisë së tranzicionit, kur nuk mbisundon ligji e shteti, por marria edhe në jetën e njerëzve. A jeni dakord?

- Poo,- thanë përsëri me një gojë nxënësit.

- Ngjarja e jetuar nga unë është kjo:

Isha rreth tetë vjeç, domethënë këtu e dyzet vjet më parë. Po shkoja në shtëpi në fshat. Sapo kisha hyrë në të përpjetën e rrugicës së shtëpisë, kur, nga rruga në të djathtën time arritën një tufë lopësh. Ktheheshin nga kullota, pas i ndiqte baresha, një grua plakë. Sapo arriti në sheshin e vogël në qendër të fshatit, lopa e parë pa apo nuhati diçka, nuk di si të them, por vura re vetë si u sul me vrull drejt pemës në fund të sheshit ku atë ditë ishte therur një dem dhe mishi ishte varur atje derisa u shit. Në fakt, kasapi i pakujdesshëm e kishte lënë gjakun të thahej dhe toka e kishte thithur. As ndonjë shtresë rëre nuk kishte hedhur mbi të, që të mos shkelej nga njerëzia. Por çfarë të shihje kur iu afruan lopët atij pellgu gjaku, paksa të tharë në tokën zhurishte?! Njera pas tjetrës të dhjeta apo dymbëdhjeta bashkë me dy-tre qe, iu afruan gjakut dhe filluan të pallnin si me keqardhje të thellë uu-uh, u-u-uh, duke kruajtur e hedhur prapa dheun me thundrat e këmbëve të para. Formuan një kortezh zëtrashë e radhështrënguar mu si njerëzit kur vajtojnë para trupit të të vdekurit. Mua më dukej se me hungërrimat dhe atë gërmimin e dheut me thundra, duke shfry