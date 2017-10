Asnjëherë nuk është vonë për të korrigjuar vetveten

Osman MURATI





(Në përgjigje të shkrimit të profesor Xhelal Gjeçovit tek një gazetë e përditshme, lidhur me 86-vjetorin e lindjes së Dritëroit).





Para së gjithash dua të theksoj se profesor Gjecovin e vlerësoj dhe e respektoj si historianin më të përzgjedhur deri më sot, për aftësitë dhe objektivitetin e tij për qëndrimet parimore dhe të argumentuara për Luftën Nacionalçlirimtare dhe më gjerë. Megjithatë, mendoj se nuk bëj ndonjë gabim, përkundrazi përpjekjet e mia në këtë shkrim janë për ta plotësuar atë në disa detaje lidhur me superlativat e tij ndaj një shkrimtari dhe gazetari politik të kohës së socializmit dhe të “demokracisë”, siç ishte Dritëro Agolli. Për të qenë i saktë, në mendimet e mia, vepra e z .Agolli është poliedrike që ka zënë dhe do të zërë kurdoherë vendin e saj në letërsinë dhe politikën shqiptare dhe është vlerësuar dhe do të vlerësohet si shkrimtar i realizmit socialist. Megjithatë dua të nënvizoj edhe ndonjë mendimin tim për realitetin në të cilin jetoi, veproi dhe ndryshoi Dritëro Agolli.





Së pari, shkrimtarin e madh popullor dhe “babaxhan”, kemi pasur nderin dhe respektin për ta pasur prej shumë vitesh një figurë të njohur edhe të politikës, si deputet i të dy sistemeve, i socializmit dhe i demokracisë kapitaliste që u instaluan në Shqipëri nga viti 1944, mbas Luftës Nacionalçlirimtare e deri me sot. Ai ka qenë anëtar i Komitetit Qendror dhe kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve. Zëri, fjala dhe mendimi i tij në kupolën e PPSH-së, sidomos në sekretariatin e Komitetit Qendror ka qenë me peshë, sidomos në fushën e ideologjisë lidhur me letërsinë, artet dhe në fusha të tjera që mbulonte kryesisht Ramiz Alia, para dhe mbas vdekjes së Enver Hoxhës. Si i tillë, veprimtaria e tij politike bëhet e dukshme, mbas Pleniumit të K. Qendror për letërsinë dhe artet, sepse zëvendësoi Dhimitër Shuteriqin si ish kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve. Në këtë kuptim Dritëroi, mbetet një anëtar i PPSH-së i vendosur deri ditën e fundit kur plejada e tij u fundos “Me funeralin e PPSH-së”, që u përcoll në kongresin e 10-të saj.