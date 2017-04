A jemi apo nuk jemi vallë një popull shtetformues?

Tritan KALO





Nëse do të realizohej pas 23 Qershorit 2013 sipas "Programit të Rilindjes", apo më saktë të "Programit RRI-të-lindësh" që:

1- Në Parlamentin tonë do të vinin vetëm persona të panjolltë nga krimi dhe korrupsioni;

2- Brenda 15 ditëve nga marja e Pushtetit SHQUP-i do ti rikthehej ushtarakëve;

3- Brenda dy muajve të parë do të ribëhej KQZ-ja dhe do Realizohej Reforma Zgjedhore, për tju larguar ndikimeve dhe deformimeve të tejskajëshme partiake në të;

4- Brenda 300 ditëve të para në rrugët e Shqipërisë do të shihnim vetëm një uniformë policie; atë të Policisë së Shtetit dhe jo më unifomat e shumë policive private dhe ato Bashkiake;

5- Brenda 300 ditëve të para Administrata Publike do të pastrohej nga të paaftët dhe militantët;

6- Brenda 300 ditëve të para do të anuloheshin Konçensionet korruptive të PD-së (lëre se çfarë bënë vetë më pas në këtë drejtim sidomos në Shëndetësinë Publike);

7- Brenda 300 ditëve të para do të realizohej Reforma në Drejtësi, e cila ende nuk ka filluar;

8- Brenda 300 ditëve të para do të viheshin para përgjegjësisë ata që bënë Gërdecin, 21 Janarin, që i shitën detin Greqisë, që e lanë udhëve Rrugën e Kombit prej përvetësimit korruptiv të fondeve të saja;

9- Dukuria “Lazaratistan” e mbretërimit të Cannabis sativa do të zhdukej një herë e përgjithmonë nga harta e Shqipërisë (jo që vetë Shqipëria të shndrohej më pas në një “Kanabistan”);

10- Brenda Janarit 2016 do të jetësohëj “Shëndetësia Falas”, dhe jo “Shëndetësia Publike” të koçensionohej pothuajse në çdo qelizë të saj, sikundër edhe ndodhi, etj.