Gëzim LLOJDIA





Nibiru, do të kalojë Tokën, duke sjellë me vete shpërthime vullkanike, tsunami dhe tërmete, viset që do të mbulohen nga uji nuk do të jenë më tokë.





Fundi i botës, siç e dimë, mund të jetë së shpejti, nëse besoni se çfarë po pretendojnë teoricienët të konspiracionit, pasi frikësohen se një planet do të përplaset me Tokën më 23 shtator 2017, shkruan një gazetë londineze. Pasazhe të Biblës, që me sa duket mbështesin një parashikim shekullor në lidhje me fundin e botës, kanë intriguar shumë - por çfarë ka të bëjë? Parashikimet se fundi i botës është afër janë nxitur pasi një datë që përputhet me citate në Bibël. A është fundi i botës më 23 shtator? Një numerolog kristian pohon një varg në Bibël, e cila sipas tij dëshmon se bota do të përfundojë më 23 shtator. Në vargun 21: 25-26 të Lukës, ekziston një kuotë që me sa duket përputhet me datën e Eklipsit të madh amerikan të diellit, kur goditi Uragani Harvey dhe kur Teksasi u përmbyt, shkruan gazeta lodineze ‘The sun’. 23 shtatori u identifikua duke përdorur kodet nga Bibla dhe gjithashtu një "shënues datash" të treguar nga piramidat e Gizës në Egjipt. Por NASA ka hedhur poshtë pretendimet, duke këmbëngulur se teoria e Planetit X është thjesht një mashtrim. Cila është teoria e David Meade për Planetin X dhe eklipsin diellor të Amerikës së Madhe? Konfliktet rreth planetit misterioz të quajtur Nibiru sugjerojnë se mund të shkojë drejt Tokës për ta shkatërruar atë më 23 shtator. Për herë të parë përmendet në vitin 1976 nga autori Zecharia Sitchin në librin e tij "The 12-th Planet". Ai besonte se planeti është shtëpia e të huajve të lashtë të quajtur Annunaki, ai pohoi se ata krijuan racën njerëzore. Me afrimin e datës së shpejtë, teoricisti i konspiracionit të krishterë David Meade, pret që Nibiru, i njohur ndryshe si Planet X, do të kalojë Tokën - duke sjellë me vete shpërthime vullkanike, tsunami dhe tërmete. Konspiratorët thonë se Toka do të shkatërrohet nga Planet X.Meade në idenë e tij shprehet se një profeci 2000-vjeçare, e cila u përshkrua në librin e Zbulesës, do të shkaktojë një apokalips. Ai shkroi një libër të quajtur ‘Planet X - Arritja e 2017’ - duke këmbëngulur se Nibiru do të rrëzohej në Tokë në tetor, por më pas e zhvendosi përpara për disa javë. Teorisë së tij iu dha një shtysë këtë vit, kur NASA zbuloi një planet të ri në sistemin diellor, të cilin e quajtën Planet i Nëntë. Meade është cituar më parë duke thënë: "Është shumë e çuditshme që të dyja shenjat e mëdha të Zbulesës 12 dhe Piramida e Madhe e Gizës na drejtojnë në një moment të saktë në kohë - 20-23 shtator 2017. "Parashikimi që Planet X do të përplaset me Tokën dhe e shkatërron atë ka qenë duke rënkuar për vite me rradhë - por çdo fundi i botës ka ardhur dhe ka shkuar deri më tani. Çfarë kanë të bëjnë eklipset diellore me fundin e botës? Më 21 gusht 2017, miliona amerikanë panë një nga pamjet më të habitshme të natyrës - një eklips të plotë të Diellit. Ndërsa shumë ishin në frikë nga momenti i pazakontë në histori, teoricienët besojnë se ai sinjalizoi fillimin e Apokalipsit duke qenë dita që planeti X hyri në sistemin diellor. Sot arena e profecisë biblike, po gumëzhin me një teori, që thotë se Rrëmbimi i të krishterëve do të ndodhë më 23 shtator 2017, shkruan Craig C. White.







Kjo teori rrjedh nga një mrekulli e madhe, e parë në qiell nga dishepulli Gjoni në kapitullin e Zbulesës 12. Gjoni përshkruan një grua të veshur me diell. “Kam lexuar disa artikuj dhe kam shikuar gjithashtu disa video, që janë prodhuar nga përkrahësit e teorisë së tabelës së kapitullit të Zbulesës 12. Teoria e shenjës së Revelacionit 12 thotë, se Rrëmbimi i Kishës do të ndodhë më 23 shtator 2017. Kjo teori bazohet në pozicionin e konstelacioneve dhe në një interpretim të gabuar të kapitullit 12 të Zbulesës. Sa më shumë që ta studioj këtë kapitull dhe të mësoj se çfarë është duke u thënë për këtë, aq më shumë jam i bindur se kapitulli 12 i Zbulesës nuk ka të bëjë aspak me Rapturën e besimtarëve të moshave të Kishës”, vijon Craig C. White. Kapitulli 12 i Zbulesës nuk ka të bëjë me besimtarët e kohës së Kishës, por është mbi kombin e Izraelit. Kjo është veçanërisht për hebrenjtë që jetojnë në Jerusalem dhe rajonin përreth Judeas gjatë shtrëngimit të madh. Para së gjithash, Zbulesa 12: 1-5 është aq e dukshme që përshkruan historinë e Izraelit dhe Mesisë së saj. Zbulesa 12 nuk po i drejtohet Kishës. Përveç letrave drejtuar Kishës në fillim të Zbulesës, libri i Zbulesës merret me ngjarjet e periudhës së Nevojave. Letrat drejtuar Kishave në fillim të Zbulesës i tregojnë Kishës, se do të kursehet nga gjykimi që do të vijë mbi të gjithë tokën. Bibla na thotë se Kisha do të kursehet që të mos kalojë përmes Shtrëngimit në Tokë. Revelation 3:10 Duke qenë se keni zbatuar urdhërimet e mia për të qëndruar me durim, edhe unë do t'ju ruaj nga ora e gjyqit që do të vijë në të gjithë botën për të provuar banorët e tokës. Tani le të shohim tek Zbulesa kapitulli 12: 1. Gjëja e parë që unë dua të theksoj është se Apostulli Gjon thotë se "u duk një mrekulli e madhe në qiell". Ai nuk thotë se "do të ketë një mrekulli të madhe në qiell". Ai nuk na thotë të "kërkojmë një mrekulli të madhe në qiell". Tek Zbulesa 12:





1. është pranuar universalisht se gruaja e përshkruar përfaqëson kombin e Izraelit dhe se dymbëdhjetë yje përfaqësojnë dymbëdhjetë fiset e Izraelit. Revelation 12: 1-2 Dhe u duk një mrekulli e madhe në qiell, një grua e veshur me diell, hënën nën këmbët e saj dhe mbi kryet e saj një kurorë me dymbëdhjetë yje.