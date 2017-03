A e patë parlamentin, ka luftë edhe brenda llojit!

Nga Bardhyl BERBERI

Njerëzit njihen në çastet kur kërkohet veprimi konkret për të arritur një pikësynim të caktuar ndërsa të tjerët që rrahin ujin në hava ju përkasin moralistëve .Është kjo kohë kur i madh e i vogël, fëmijë e pleq, të gjithë, pa dallim moshe e gjinie, notojnë ne ujërat e politikës, pavarësisht se shumica as që dine të notojnë. Por nevojat e shumta ekonomike dhe hallet e pafund që ka secili i çojnë ata para ekranit të ndjekin çdo zhvillim politik. Çdo të enjte ata shohin parlamentin .Përleshjet e deputetëve që ju ngjanë gladiatorëve kësaj radhe midis llojit të njëjtë pasi opozita ka kohë që mungon. Ata humbasin etikën dhe statusin e deputetit “përleshen” si shpendë të egër duke humbur hapësirat dhe logjikën në atë sallë të shenjtë që quhet salla e parlamentit ku duhet të kuvendojnë burrat e mençur të shtetit . Janë një takëm deputetësh të kollarisur që lyejnë flokët me brilantinë dhe mbyllin mandatin dhe nuk dalin të flasin qoftë edhe një fjalë të vetme të duken sikur i kanë sjellë me zor në parlament me ato listat e famshme të mbyllura të partive .





Shahen deputetët me njëri tjetrin me libër shtëpie nuk lihet kushëri apo i afërm i deputetit pa ju bërë biografia .E kujt i duhet kjo …Ky ka vjedhur kaq milion e ky tjetri kaq miliardë lekë duke shastisur fakir fukarenjtë e shkretë kur dëgjojnë këto shifra traumatizohen dhe thonë po cpo bëhet kështu vallë .Në parlament përdoret një gjuhë rrugaçësh që shpesh ngjanë jo si përfaqësues të popullit por sikur janë OJQ që grinden për të ndarë ndonjë grant që vjen nga Komuniteti Evropian kush ta rrëmbejë më parë





Dhe nuk kujtohet askush për mijëra halle të qyteteve që ata përfaqësojnë .. .Edhe pse Pogradeci është qytet turistik nuk ka një unazë s’ka urbanistikë ndërrohet kuturu mbi 60 për qind e ndërtimeve janë pa leje . Në anën tjetër të bregut të politikës dalin vetëm ata të pangopurit që këtej bërtasin në parlament për ndershmëri dhe nga ana tjetër thonë kapeni hajdutin kur hajduti janë vetë ata dhe të afërmit e tyre që kanë hipotekuar mijëra hektarë bregdet duke ngritur vila dhe hotele luksoze . Dekriminalizimi na është bërë refren në çdo çast por duket se nuk e kanë seriozisht pasi dekriminalizimi duhet të fillojë që nga ato listat e mbyllura që populli nuk voton për deputetin direkt ….Pse askush nga përfaqësuesit e partive nuk kujton ndryshimin e listës dhe zgjedhjen direkt pasi ky rregull monstruoz na solli kriminelë dhe trafikantë në parlament që e bënë pis atë ndërtesë të shenjtë ku burojnë dhe miratohen ligjet për popullin …Populli tashmë nuk ju shikon si përfaqësues të tij por si deputetë që kanë ardhur aksidentalisht në atë parlament …dhe duhet të ikin sa më parë …Një pjesë e madhe e intelektualë ve shqiptarë kurrsesi nuk mund të pranojnë atë nivel të ulët të pjesës më të madhe të parlamentarëve pjesa dërrmuese e tyre është nën nivelin mesatar dhe kulturor të tyre dhe një njeri i pa kulturuar mund të nxjerri nga goja gjithfarë lloj fjalësh të pista .





Tani kur atmosfera ka filluar “të nxehet” në prag zgjedhjesh tërbimi ka arritur kulmin mjafton atë që ndodhi dje midis kryeministrit Rama –Blushit - dhe ministres Nikolla





A e dini ju të dashur parlamentarë që populli është mërzitur me brockullat tuaja se të hash gosti çdo ditë të mërzitet e jo të dëgjosh pallavrat tuaja .