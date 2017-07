Zbulohet dieta e Rihanës, fantastike

Nëse doni të ndiqni dietën ushqimore të një femre të famshme, ne po ju sjellim atë që na u duk më e thjeshta për t’u mbajtur.





Ylli i muzikës pop, Rihanna nuk vuan edhe aq për të ngrënë pasi që në orët e para të ditës konsumon katër vezë të ziera, një tost të hollë, dhe manaferra/ananas/mango (sipas dëshirës).





Një detaj i rëndësishëm që shtohet në të njejtin vakt është edhe uji i ngrohtë me limon. Për drekën, pjata e preferuar e Rihanna-s mbetet orizi, i shoqëruar me mish pule e salcë kerri (kombinim erëzash, me shije pak pikante).





Një alternativë për darkën është edhe peshku me sallatë apo perime, edhe pse për këto të fundit, këngëtarja njëherë ka thënë: