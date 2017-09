Zbulohet gjinia e fëmijës së tretë të Kim Kardashian dhe Kanye West

Ditën e djeshme Kim Kardashian dhe Kanye West zbuluan se do të bëhen me një tjetër bebe. Burime pranë çifti të publikuara zbuluan dhe gjininë e fëmijës së tretë.





Show-girl-ja dhe këngëtari amerikan do të bëhen me një vajzë tjetër. Familjes së madhe do t’i shtohet edhe një tjetër bukuroshe e cila do të jetë e nënta në klanin Kardashian/ Jenner.





36- vjeçarja nuk ka zgjedhur ta lindë vetë fëmijën pasi mjekët nuk ia rekomanduan. Sepse shtatzënia dhe lindja e një fëmije të tretë do të ishte me shumë rrezik për Kim-in.





Nëna surrogate që do të mbajë fëmijën dhe që ka marrë 45 mijë dollar është nënshtruar një diete rigoroze, ku konsumon vetëm ushqime të shëndetshme.