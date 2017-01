Yjet që kanë uruar vitin e ri me foto nudo, mijëra ‘like’ në rrjetet sociale

Duke folur për stilin, cfarë mund të jetë më personale se një look nudo? Këtë herë nuk po flasim për veshje transparente, por për ato që në këto ditë preferojnë të shfaqen ashtu si i ka bërë nëna.Janë të shumta yjet, të cilat kanë festuar vitin e ri 2017, me një foto nudo të postuar në rrjetet sociale. Selfie përpara pasqyrës, foto nudo të cilat ngacmojnë ndjekësit.Kështu mirënjohjen për 10 milion fansat e saj Elimy Ratajkowski e tregon me një foto nudo në vaskë, e cila merr mijëra ‘like’.Edhe toplessi i Chiara Ferragni, bën xhiro në ueb, ndërsa seti fotografik i Dayane Mello e cila shfaqet plotësisht nudo vetëm me cizme i çon fansat në delir, dhe ‘like’ janë të panumërta.Lea Michelle, Jenna Dewan, Sarah Nile, Grazia De Torres etj janë disa nga modelet, të cilat kanë uruar me një foto nudo vitin e ri.