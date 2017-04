Vilma e importit të cigareve, koncesion doganor për të zbuluar dhe raportuar kontrabandën e cigareve!

Përparim HALILI



- Një pyetje për ministrin e Financave, që do t’i jepet përgjigje në vijim: A vazhdon të dalë “tym” kontrabande cigaresh, prej “oxhakut” të firmës "Marketing& Distribution", me të cilën jeni bashkuar në biznes dhe cila është historia e kontrabandës së cigareve kapur në vitin 1994 në Kakavijë?





Mjafton të pyesësh për koncesionet dhe në 90% të listës së atyre që janë dhënë në 4 vitet e fundit, del vetëm emri i Vilma Nushit dhe i disa firmave “kukulla”, që përdoren prej saj për mos rënë “në sy”, si zhvatëse e të gjithë shërbimeve publike në shëndetësi, hipoteka, dogana, porte detare, pika kalimi kufitar, në tregun e ilaçeve, të pajisjeve mjekësore e deri tek koncesioni i laboratorëve mjekësorë, që iu dhurua 3 ditë më parë nën maskën e një firme parfumesh, me lidhje të forta pazaresh, biznesi, aksionesh dhe klientelizmi e ryshfetesh në kupolën e Ministrisë së Shëndetësisë e të “Rilindjes”! Madje “Rilindja” i ka dhënë Vilma Nushit edhe 1 vend si anëtare në Këshillin Drejtues të INSTAT, siç duket për të kalkuluar shifrat e import-eksporteve të cigareve dhe bilancet e koncesioneve të shumta të kontrolluara prej saj! Po le të ndalemi tek një biznes import-eksporti cigare-duhan të Vilma Nushit, për të cilin është folur fillimisht në vitin 1994 kur u zbulua rrjeti i kontrabandës së cigareve prej firmës së saj importuese "Marketing& Distribution", që e çoi disa ditë në qeli edhe Vilma Nushin, e liruar më pas në mënyrë enigmatike, por që nuk ia bllokoi biznesin, i cili pas shtatorit 2013 u shtua, u fuqizua dhe nuk u ngacmua e nuk po ngacmohet prej afro 4 vitesh, madje po tolerohet nga institucionet ligj-zbatuese e ligj-kontrolluese të shtetit! Çfarë “porte”, i ka hapur Vilma Nushit, ministri Arben Ahmetaj kur ishte ministër Ekonomie, duke i dhënë një shërbim doganor të dyshimtë, për zhvillim kontrabande e tashmë si ministër Financash, duke e favorizuar në detyrimet fiskale të produkteve cigare-duhan që importon dhe eksporton? Siç thuhet, Vilma Nushi është përjashtuar nga shumë detyrime fiskale në biznesin e import-eksportit të cigare-duhaneve, qysh prej janarit 2014. Kujtojmë, që në datën 3 dhjetor 2014, ministri Ahmetaj bëri një “mësim tregues” në zyrat e kompanisë “Marketing&Distribution” të Vilma Nushit në Portin e Durrësit, gjoja duke aplikuar procedurat e thjeshtuara të deklarimeve doganore. Duke e paraqitur këtë lloj shërbimi si “model evropian”, Arben Ahmetaj autorizoi zyrtarisht kompaninë “Marketing&Distribution” me pronare Vilma Nushin, që të kryente shërbimin e thjeshtimit të procedurave të import-eksporteve të bizneseve shqiptare! Me këtë thjeshtim procedurash doganore që iu besua Vilma Nushit, janë hequr nga kontrolli doganor shumë procedura bazë e të domosdoshme të verifikimit të mallrave që importohen, sidomos për duhan cigaret. Dhe këtë procedurë e kryen Bosja e import-eksportit të duhan cigareve. Dhe çfarë ndodh, që prej janarit 2014? Vilma kontrollon zbatimin e procedurave të importit të cigareve! Vilma importon cigare! Vilma vetëdeklaron se sa importon ajo dhe sa sasi importohen në dogana nga të tjerët! Vilma bën bilancet e import-eksporteve që i paraqiten shtetit! Vilma miraton shifrat e import-eksporteve edhe nëpërmjet INSTAT-it, mbasi është anëtare e bordit të këtij institucioni! Me administratore znj. Vilma Nushi është e vetmja firmë e autorizuar për të kryer procedurat e thjeshtuara në doganë për mallrat e importit dhe eksportit. Çfarë deklaroi ministri Arben Ahmetaj, në këtë falsitet shërbimi doganor, që lë hapur portat për të importuar e eksportuar psh., 1 maune me cigare dhe për të vetëdeklaruar... 1 koli?! Ministri Ahmetaj, ditën e promovimit dhe ligjërimit të këtij koncesioni, ka deklaruar kështu: “Është arritur një marrëveshje mes doganave dhe përfaqësuesve të kompanisë së importit të cigareve, me qëllimin e vetëm për të zbuluar, të bllokuar e goditur kontrabandën e cigareve dhe tregtinë e paligjshme të tyre brenda vendit. Këtë shërbim, ministria ia ka besuar kompanisë së importit të cigareve "Marketing& Distribution”, me pronare biznesmenen e ndershme dhe të suksesshme në këtë lloj tregu, zonjën Vilma Nushi e cila garanton luftë të plotë kundër kontrabandës së cigareve në dogana dhe në tregun e brendshëm shqiptar”!

(Vijon)





Po çfarë ndodh realisht, që prej janarit të vitit 2014?

Vilma importon cigare dhe duhan.

Vilma asiston gjithë procedurat në dogana.

Vilma thjeshton (eliminon) disa nga procedurat e kontrollit të detajuar doganor!

Vilma trajnon dhe udhëzon oficerët doganorë, se si duhet të veprojnë e zbulojnë kontrabandën e cigareve që vijnë nga importi!

Vilma ka të drejtën të njohë dhe grumbullojë gjithë informacionin doganor që kanë mbledhur oficerët doganorë.

Vilma ka të drejtën të monitorojë tregun e importit, ekspromti e dhe vendas të cigareve.

Vilma ka edhe të drejtën që të bëjë fushata sensibilizimi dhe sqarimi lidhur me të dhënat, markat, origjinën, sigurinë, cilësinë dhe rrezikun e cigareve kontrabandë!





Kujtesë për ortakërinë Nushi-Ahmetaj