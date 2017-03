Vëmendje! Këto janë 8 shenjat që tregojnë se po dilni me mashkullin e duhur

Po ju e keni gjetur partnerin e duhur?

Te dalësh me një person të duhur në ditet e sotme është shumë e vështirë. Sidomos kur del me një mashkull të papjekur. Këto janë shenjat që tregojnë se ju po dilni me mashkullin e duhur.

1.Ai kërkon falje.

Meshkujt janë krijesa njerëzore dhe ata gabojnë. Kur një mashkull pranon gabimet e tij, ai mëson prej tyre duke mbajtur përgjegjësitë e veprimeve të tij dhe duke kerkuar falje. Kjo tregon besimin që ai ka tek vetja dhe te marrëdhënia juaj.

2. Ai zgjidh konfliktin në vend që të drejtojë gishtin.

Në vend që të drejtojë gishtin për të identifikuar problemin, një mashkull i vërtetë do e zgjidhë atë. Ai punon fortë në mënyrë konstruktive për hir të marrëdhënies tuaj që ju të ndiheni mirë.

3.Ai është i vendosur në veprimet e tij.

Edhe pse ne një marrëdhënie me ju ai di se çfarë vendimesh të marrë. Nëqoftëse ju fton ju për darkë ai e di më së miri së çfarë të bëjë për të gatuar që ju ta pëlqeni.Ai është vendimtar në zgjedhjet e tij.

4.Ai tregon anën e tij të butë

Nje mashkull i vërtetë nuk ka frikë të tregojë anën e tij të ndjeshme. Duke patur në kontroll emocionet e tij dhe duke treguar qartë se kur është i lumtur apo i trishtur, ju do të kuptoni inteligjencën e tij emocionale.

5.Ai bën çfarë thotë

Veprimet e një mashkulli janë paraqitje e mendimeve të tij dhe shpesh herë një gjyqtar i mirë i integritetit të tij. Ai do të jetë aty nëqoftëse thotë që do të jetë.

6.Ai nuk bëhet xheloz.

Duke kuptuar që ju keni zgjedhur atë mbi të gjithë meshkujt e tjerë, ju i keni thënë mjaftueshëm.

7.Ai ka ndjeshmëri për ju

Është e zakonshme për mashkullin tuaj që duke përjetuar vargun e ndjenjave dhe gjëndjen tuaj emocionale t’ju kuptojë. Në këtë mënyrë marrëdhënia juaj kalon në një nivel të ri.

8.Ai tregon respekt për ju.