Vëmendje, Facebook po kërkon ndihmën tuaj

Si luftohet terrorizmi në rrjetin social duke respektuar privatësinë? Është një nga pyetjet që shtron Mark Zuckerberg në Facebook, edhe në lumin e kritikave ndaj tij javën kaluar, pas shkrimit të The Guardian mbi rregullat e heqjes së postimeve. Rrjeti social shpjegon dhe se si po e përdor inteligjencën artificiale për këtë qëllim.

“Shoqëria e rritur në rrjetet sociale”, kështu përcaktohet, dhe Zuckerberg kërkon ndihmën e përdoruesve për tu përmirësuar duke hapur blogun “Hard Questions” (Pyetje të vështira), ku pyet veten dhe 2 miliardë personave që e përdorin. “Pozicioni ynë ndaj terrorizmit është mjaft i qartë: nuk duhet të gjejë vend askund, as në Facebook as në internet”, shpjego platforma që bën pyetje pas pyetje.