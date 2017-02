Vargjet e fundit të Agollit: ‘Prit edhe pak’

Bashkëshortja e tij, Sadija do të deklaronte muaj më parë se “kjo parathënie ka qenë më e vështira për t’u shkruar, pasi është libri me poezi i fundit që po përgatisim së bashku me Dritëroin. Duke lexuar varg më varg e poezi për poezi. Librit i kemi vënë titullin kuptimplotë, të huazuar nga një poezi e Gëtes, “Prit edhe pak”.

Poezia ‘Prit edhe pak’

Zhurmën pushoi rruga

Nuk lëviz një gjeth,

Fle veriu, hesht juga,

Hënë e lodhur zverdh. Heshtin qiell e tokë,

Reja nuk derdh shi,

Prit edhe pak kohë,